Home > मनोरंजन > पेट में था 8 महीने का बच्चा, फिर भी कैमरे के सामने करना पड़ा काम! इस एक्ट्रेस की धर्मेंद्र संग अफेयर ने उजाड़ दी थी जिंदगी

पेट में था 8 महीने का बच्चा, फिर भी कैमरे के सामने करना पड़ा काम! इस एक्ट्रेस की धर्मेंद्र संग अफेयर ने उजाड़ दी थी जिंदगी

Dharmendra Anita Raj Love Affair: चमकती फिल्मी दुनिया के सितारे अपनी फिल्मों और प्रोफेशनल जिंदगी के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र भी अपनी फिल्मों के अलावा निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में रहे.

By: Heena Khan | Published: August 13, 2026 7:17:16 AM IST

Anita raj dharmendra love affair
Anita raj dharmendra love affair


Dharmendra Anita Raj Love Affair: चमकती फिल्मी दुनिया के सितारे अपनी फिल्मों और प्रोफेशनल जिंदगी के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र भी अपनी फिल्मों के अलावा निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में रहे. हेमा मालिनी से शादी से पहले और बाद में भी उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया था. इनमें 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री अनीता राज का नाम भी शामिल है, जो अब फिल्मी दुनिया से काफी दूर हैं.

अनीता संग काम करने के लिए बेचैन रहते थे धर्मेंद्र 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनीता राज और धर्मेंद्र ने ‘नौकर’, ‘करिश्मा कुदरत का’ और ‘जलजला’ जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया था. ऐसा भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र की सिफारिश के बाद अनीता को उनके साथ फिल्मों में काम करने का मौका मिला. लेकिन जब हेमा मालिनी को दोनों के अफेयर की खबर मिली, तो उन्होंने धर्मेंद्र को अनीता के साथ काम न करने के लिए साफ तौर पर कह दिया.

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: मलेशिया की राजकुमारी को रेसिंग ड्राइवर से प्यार, धूमधाम से हुई शादी; तस्वीरों ने खींचा ध्यान

राजेंद्र कुमार की वजह से हो सकता था मिसकैरेज?

धर्मेंद्र के साथ नाम जुड़ने के अलावा अनीता राज को अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. बताया जाता है कि ‘जरूरत’ फिल्म की शूटिंग के दौरान अनीता प्रेग्नेंट थीं. उन्होंने काफी समय तक अपनी प्रेग्नेंसी के बावजूद शूटिंग जारी रखी. लेकिन जब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थीं, तब उन्होंने शूटिंग करने से मना कर दिया. इसके बावजूद कथित तौर पर फिल्म के निर्देशक/अभिनेता राजेंद्र कुमार ने उनसे शूटिंग जारी रखने को कहा. शूटिंग के दौरान अचानक अनीता जमीन पर गिर गईं. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया.

मामला तब और गंभीर हो गया, जब बताया जाता है कि डिलीवरी के सिर्फ दो दिन बाद ही राजेंद्र कुमार ने उन्हें फिर से शूटिंग करने के लिए कहा. मजबूरी में अनीता ने शूटिंग पूरी की. आज अनीता राज फिल्मों से काफी दूर हैं और टीवी की दुनिया में सक्रिय हैं.

ये भी पढ़ें: ‘सनम बेवफा’ फिल्म से किया डेब्यू, अक्षय-गोविंदा जैसे दिग्गज सितारों संग किया काम, फिर चकाचौंध की दुनिया में हुईं गुम

Tags: 90s BollywoodAnita rajDharmendrahome-hero-pos-4
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

WTC में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा रन? देखें...

August 12, 2026

बेहद फायदेमंद होता है मेथी का पानी

August 12, 2026

कौन हैं सायशा सैगल?

August 12, 2026

कौन हैं पूरन गब्बी?

August 12, 2026

दालचीनी की चाय पीने के फायदे

August 11, 2026

जब भारत ने आखिरी बार श्रीलंका में खेली टेस्ट सीरीज,...

August 11, 2026
पेट में था 8 महीने का बच्चा, फिर भी कैमरे के सामने करना पड़ा काम! इस एक्ट्रेस की धर्मेंद्र संग अफेयर ने उजाड़ दी थी जिंदगी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पेट में था 8 महीने का बच्चा, फिर भी कैमरे के सामने करना पड़ा काम! इस एक्ट्रेस की धर्मेंद्र संग अफेयर ने उजाड़ दी थी जिंदगी
पेट में था 8 महीने का बच्चा, फिर भी कैमरे के सामने करना पड़ा काम! इस एक्ट्रेस की धर्मेंद्र संग अफेयर ने उजाड़ दी थी जिंदगी
पेट में था 8 महीने का बच्चा, फिर भी कैमरे के सामने करना पड़ा काम! इस एक्ट्रेस की धर्मेंद्र संग अफेयर ने उजाड़ दी थी जिंदगी
पेट में था 8 महीने का बच्चा, फिर भी कैमरे के सामने करना पड़ा काम! इस एक्ट्रेस की धर्मेंद्र संग अफेयर ने उजाड़ दी थी जिंदगी