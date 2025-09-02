Home > मनोरंजन > जब एक ही साल में 9 हिट फिल्मों ने धर्मेंद्र को बना दिया,शोले का सबसे महंगा स्टार…

70 का दशक धर्मेंद्र के करियर का स्वर्णिम दौर था। उन्होंने एक ही साल में 9 हिट फिल्में देकर रिकॉर्ड बनाया और उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि ‘शोले’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में वे सबसे ज्यादा फीस पाने वाले अभिनेता बने।

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: September 2, 2025 09:52:46 IST

Dharmendra Hit Movies: बॉलीवुड के हीमैनधर्मेंद्र ने 70 के दशक में ऐसा जलवा बिखेरा कि उनका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। अपनी दमदार एक्टिंग और जबरदस्त स्टारडम से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में खास मुकाम बनाया। सुपरहिट फिल्म शोले में उनका किरदार आज भी लोगों की जुबान पर है। इस फिल्म में वे सबसे ज्यादा फीस पाने वाले कलाकार बने। धर्मेंद्र ने एक ही साल में 9 हिट फिल्में देकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। यही कारण था कि वे शोले के सबसे ज्यादा फीस पाने वाले स्टार बने।

धर्मेंद्र ने रचा इतिहास

शोले जैसी ऐतिहासिक फिल्म से पहले ही धर्मेंद्र ने अपने करियर का स्वर्णिम अध्याय लिख दिया था। साल 1973 उनके लिए किसी मील के पत्थर से कम नहीं रहा। इस साल उन्होंने लगातार 9 हिट फिल्में दीं और बॉलीवुड में अपनी अपार लोकप्रियता साबित की।

इस लिस्ट में लोफर, फागुन, कीमत, कहानी किस्मत की, जुगनू, झील के उस पार, ज्वार भाटा, यादों की बारात और ब्लैकमेल जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं और ये सारी फिल्में एक ही साल में रिलीज हुईं और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। दर्शकों के बीच धर्मेंद्र का क्रेज इतना था कि सिनेमाघरों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लग जाया करती थीं। यही दीवानगी और सफलता उन्हें हर फिल्ममेकर की पहली पसंद और इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा बना गई।

शोले’ में सबसे ज्यादा फीस पाने वाले स्टार बने धर्मेंद्र

भारतीय सिनेमा के इतिहास में शोले (1975) को एक ऐसी क्लासिक फिल्म माना जाता है, जिसने फिल्मों के मायने बदल दिए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुरी और अमजद खान जैसे कलाकार थे।लेकिन जब बात फीस की आई तो धर्मेंद्र सब पर भारी पड़ गए। वजह थी उनकी अपार लोकप्रियता और 1973 में दी गई लगातार 9 सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड। इसी स्टारडम के दम पर वे शोले फिल्म के सबसे ज्यादा फीस पाने वाले स्टार बन गए।

धर्मेंद्र का स्टारडम

70 के दशक में धर्मेंद्र को हीमैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाने लगा था। वह अपने जमाने के सबसे बड़े चॉकलेटी हीरो भी थे, तो वहीं एक्शन स्टार के रूप में भी उनकी धाक जमी हुई थी। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें रोमांस, कॉमेडी और एक्शन हर जॉनर में दर्शकों का चहेता बना दिया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि निर्माता-निर्देशक उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे।

 

