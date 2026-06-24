‘धर्मन’ का पहला लुक जारी: कमल हासन की फिल्म में दिखेगा रजनीकांत का नया अवतार, किलर डॉक्टर की भूमिका में दिखेंगे एक्टर

Rajnikanth Film Dharman Poster Out: जब रजनीकांत आते हैं, तो उन्हें किसी बड़े ऐलान की ज़रूरत नहीं होती. उनकी फिल्म में एक झलक ही उनके फैंस के लिए काफी है और रजनीकांत की 173वीं फिल्म के नवीनतम पोस्टर ने ठीक यही कमाल कर दिखाया है.

कमल हासन की राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल ने रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म धर्मन- द डेडली डॉक्टर का फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी किया है. इस पोस्टर में सादगी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यह प्रभावशाली है. यह उस एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है जिसने पीढ़ियों से प्रशंसकों को बांधे रखा है; वो है रजनीकांत का असाधारण व्यक्तित्व.

‘किलर डॉक्टर’ के अवतार में दिखे रजनीकांत

इस फिल्म में रजनीकांत को डॉक्टर के अवतार में दिखाया गया है. उनके खून से सने हाथों में एक स्केलपेल (सर्जरी का औजार) है. उनकी मुस्कुराती मुस्कान, उनके सिग्नेचर सनग्लासेस और ऑपरेशन थिएटर का बैकग्राउंड एक ऐसे किरदार की ओर इशारा करते हैं जिसमें अधिकार और रहस्य दोनों मौजूद हो सकते हैं. यह फिल्म न केवल इसलिए खास है क्योंकि यह रजनीकांत की 173वीं फिल्म है, बल्कि इसलिए भी खास है क्योंकि यह रजनीकांत और कमल हासन जैसे दो दिग्गजों को एक नई रचनात्मक साझेदारी में एक साथ लाती है. पोस्टर जारी होने के साथ ही दर्शकों का उत्साह भी बढ़ गया है.

2025 में हुई थी घोषणा

2025 में पहली बार इस फिल्म की घोषणा होने के बाद से धर्मन में कई बदलाव हुए हैं. शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का निर्देशन सुंदर सी को सौंपा जाना था और निर्माताओं ने उनकी भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी थी. हालांकि, फिल्म की घोषणा के कुछ ही समय बाद, फिल्म निर्माता ने “अप्रत्याशित और जरूरी परिस्थितियों” का हवाला देते हुए इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया. उनके जाने के बाद, डॉन के निर्देशक सिबी चक्रवर्ती को इस प्रोजेक्ट का निर्देशन करने के लिए चुना गया. खबरों के मुताबिक, उन्होंने फिल्म के प्री-प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में काफी समय बिताया. हालांकि, बाद में खबरें आईं कि उन्होंने भी फिल्म से नाता तोड़ लिया है. अब अश्वथ मरिमुथु फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं.