Dhanush Mrunal Thakur breakup: इश्क का सफर हुआ खत्म! धनुष और मृणाल ठाकुर ने तोड़ा रिश्ता?

Dhanush Mrunal Thakur breakup: धनुष और मृणाल ठाकुर, जिनके डेटिंग की खबरें लंबे समय से आ रही थीं, अब खबरों के मुताबिक अलग हो गए हैं. फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों एक्टर्स का ब्रेकअप हो गया है. हालांकि, उनके ब्रेकअप की वजह अभी तक पता नहीं चली है. धनुष और मृणाल ठाकुर के रोमांटिक रिश्ते की खबरें काफी समय से चर्चा में थीं. इसकी शुरुआत अगस्त 2025 में हुई थी, जब दोनों एक्टर्स को मृणाल की फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ के प्रीमियर पर देखा गया था. इससे पहले, धनुष की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ की रैप-अप पार्टी में मृणाल की मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान खींचा था. दिलचस्प बात यह है कि मृणाल इंस्टाग्राम पर धनुष की बहनों, डॉ. कार्तिका कार्तिक और विमला गीता को भी फॉलो करती हैं.

शादी की भी उड़ी थी अफवाह

हालांकि, मृणाल ने पिछले साल डेटिंग की अटकलों पर बात करते हुए साफ किया था कि धनुष “सिर्फ एक अच्छे दोस्त” हैं. इस साल फरवरी में, धनुष और मृणाल ठाकुर की शादी की योजनाओं की खबरें भी चर्चा में थीं. सोशल मीडिया पर दोनों की पारंपरिक साउथ इंडियन शादी के कपड़ों में AI-जनरेटेड तस्वीरें भी वायरल हुई थीं. बाद में, स्टार्स के करीबी एक सूत्र ने शादी की अटकलों को खारिज करते हुए HT को बताया, “मृणाल अगले महीने शादी नहीं कर रही हैं. यह एक ऐसी अफवाह है जो बिना किसी वजह के फैल गई है.”

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धनुष की पिछली शादी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, 2022 में अलग होने की घोषणा करने से पहले, धनुष की शादी ऐश्वर्या रजनीकांत से हुई थी और वे 18 साल तक साथ रहे. यह कपल 2003 में धनुष की फ़िल्म ‘काधल कोंडेन’ के सेट पर मिला था. उनके दो बेटे हैं यात्रा और लिंगा. वहीँ तलाक के बाद ही इन दोनों की रिश्ते की अफवाहें तेज हो गई थीं.

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