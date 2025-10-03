Dhanashree ने पूरी की पावरस्टार की मुराद, लाल सूट और बिंदी में देख फैंस बोले- वाह भाभी जी…

Dhanshree Verma in Bindi: ‘राइज एंड फॉल’ (Rise & fall) में धनश्री वर्मा (Dhanashree verma) और पवन सिंह (Pawan Singh) की दोस्ती दर्शकों को खूब पसंद आ रही थी. दोनों के बीच का फ्लर्टिंग बॉन्ड हमेशा चर्चा में रहता था. लेकिन, बीच में ही पावर स्टार पवन सिंह शो छोड़कर चले गए. उनके जाने के बाद भी धनश्री ने उनका एक खास वादा निभाया.

शो में अक्सर पवन सिंह धनश्री से कहते नजर आते थे, “आप बिंदी लगाइए, बिंदी बहुत अच्छी लगेगी.” लेकिन, धनश्री हमेशा हंसते हुए जवाब देतीं, “जब मैं इंडियन कपड़े पहनूंगी, तभी बिंदी लगाऊंगी.” अब जबकि पवन सिंह शो छोड़ चुके हैं, धनश्री ने अपने वादे को पूरा कर दिया.

दिल जीत लिया धनश्री का लेटेस्ट लुक

लेटेस्ट एपिसोड में धनश्री लाल सूट और बिंदी में नजर आईं. उनका इंडियन लुक देखते ही फैन्स की आंखें खुली की खुली रह गईं. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है और फैन्स ने रिएक्शन देना बंद ही नहीं किया. एक फैन ने लिखा, “धनश्री को बिंदी और सूट में देखकर पवन भइया जरूर खुश होंगे.” किसी ने लिखा, “गजब, ये वीडियो पावर स्टार तक जरूर पहुंचना चाहिए.” वहीं, कई लोग मान रहे हैं कि ये जेस्चर पवन सिंह की बातों का असर है.







पवन सिंह की फ्लर्टिंग से खफा रहती थीं धनश्री?

शो की शुरुआत में धनश्री सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट में दिखती थीं और पवन की फ्लर्टिंग से थोड़ी खफा रहती थीं. धीरे-धीरे दोनों का बॉन्ड मजबूत हुआ. पवन के जाने के बाद भी धनश्री अक्सर उन्हें मिस करती दिखीं और इमोशनल भी हो गई थीं.

क्या शो के बाहर भी बनी रहेगी दोस्ती?

अब सवाल यह है कि जब शो खत्म होगा और धनश्री बाहर आएंगी, क्या उनकी और पवन सिंह की दोस्ती कायम रहेगी या यह सिर्फ शो का फन फ्लर्ट था. लेकिन फिलहाल, उनका लाल सूट और बिंदी में ये अंदाज फैन्स को खूब पसंद आ रहा है.