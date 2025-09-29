Rise & Fall: धनश्री वर्मा ने फिर लगाया चहल पर धोखे का आरोप, बोलीं- शादी के दो महीने बाद…

Yuzvendra Chahal cheating allegation: बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया में जब भी कोई नया विवाद सामने आता है, फैंस की दिलचस्पी अपने आप बढ़ जाती है. ऐसा ही एक नया ट्विस्ट आया है धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) और युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की कहानी में. हाल ही में अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) के शो ‘Rise and Fall’ में धनश्री ने चहल पर धोखा करने का आरोप लगाया, जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया.

शो में बातों-बातों में धनश्री ने बताया कि उनके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे पल आए, जिनसे उन्हें लगा कि युजवेंद्र पूरी तरह से ईमानदार नहीं हैं. इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. फैंस दो भागों में बंट गए, एक तरफ जो धनश्री के पक्ष में थे, तो दूसरी तरफ चहल के फैंस जो इसे मानने को तैयार नहीं थे.

धनश्री की बातें सुन हैरान रह गईं कुब्रा सैत

‘राइज एंड फॉल’ के नए एपिसोड की शुरुआत में धनश्री अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करती दिखीं. कुब्रा सैत, धनश्री वर्मा से उनकी और युजवेंद्र चहल की शादी और तलाक के बारे में सवाल करती हैं. वो पूछती हैं, ‘आपको कब एहसास हुआ कि आपका रिश्ता नहीं चलेगा?’ इस पर धनश्री कहती हैं, ‘पहले साल… असल में मैंने उसे दूसरे महीने में ही पकड़ लिया.’

धनश्री का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इस एपिसोड के वीडियो और क्लिप वायरल हो रहे हैं. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फैंस इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, memes बन रहे हैं और लोग अपनी राय शेयर कर रहे हैं. इस विवाद ने दोनों की पर्सनल लाइफ को लेकर बहस और अटकलों को बढ़ा दिया है. बता दें इसके पहले भी धनश्री चहल को लेकर कई खुलासे कर चुकी हैं. जिसके बाद लोग अब उनका पक्ष भी जानने लगे हैं.