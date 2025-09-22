कैरेक्टर पर उठे सवाल तो फूट-फूटकर रोई युजवेंद्र चहल की एक्स-वाइफ धनश्री, दे डाली ऐसी धमकी
युजवेंद्र चहल के साथ अपने तलाक को लेकर धनश्री ने शो पर कई बातें कही हैं. इसी वजह से उनपर विक्टिम कार्ड खेलने के आरोप लग रहे हैं.

By: Kavita Rajput | Published: September 22, 2025 4:57:16 PM IST

Dhanashree Verma cried in Rise and Fall: डांसर धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) इन दिनों रियलटी शो राइज एंड फॉल (Rise and Fall) में नज़र आ रही हैं. जबसे वो शो में आई हैं तब से उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ताने सुनने पड़ रहे हैं. युजवेंद्र चहल के साथ अपने तलाक को लेकर भी धनश्री ने शो पर कई बातें कही हैं. इसी वजह से कुछ कंटेस्टेंट उनपर सिम्पैथी लेने के आरोप लगा रहे हैं. हाल ही में इसी वजह से धनश्री का गुस्सा फूट पड़ा और वो जमकर रोयीं. यहां तक कि उन्होंने शो छोड़ने की भी धमकी दे डाली.

अहाना कुमरा पर फूटा धनश्री का गुस्सा

दरअसल, धनश्री को शो की ही कंटेस्टेंट आकृति नेगी ने बताया कि अहाना कुमरा ने उनके खिलाफ पीठ पीछे कई बातें कही हैं और उनके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए हैं. इसी बात से धनश्री खफा हो गईं और रोने लगीं.उन्होंने कहा, मैंने अहाना का हमेशा साथ दिया लेकिन आज मुझे काफी बुरा लग रहा है. उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत गलत बातें कही हैं जिससे मैं काफी हर्ट हुई हूं. मैंने कभी शो पर किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है और न ही कभी बेवजह अपनी पर्सनल लाइफ को बीच में घसीटा है. मुझे ये माहौल बिलकुल रास नहीं आ रहा है.मैंने दुनिया देखी है लेकिन अब मैं अहाना पर कभी भरोसा नहीं करुँगी. मुझे अब यहां किसी से भी बात करने में डर लग रहा है. लोग अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं. 

अहाना ने कहा था-विक्टिम कार्ड खेलती हैं धनश्री
इससे पहले अहाना ने शो में धनश्री पर विक्टिम कार्ड खेलने के आरोप लगाए थे और कहा था, ये बार-बार 2 मिनट में धनश्री क्यों अपने तलाक के बारे में बात करती रहती है. उसे अब ये सब बातें करने से रुकना चाहिए. हम सब उसकी तारीफ करते हैं लेकिन हर बात पर मेरा तलाक हो चुका है और मेरे साथ ये सब हो रहा है जैसे बातें रोज़-रोज़ करना सही नहीं है, प्लीज अपनी दुखभरी कहानी बंद करो. आप यहां गेम खेलने आई हो, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो. 

बता दें कि इसी साल की शुरुआत में धनश्री और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का तलाक हो गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तलाक के बदले धनश्री ने चहल से तकरीबन साढ़े चार करोड़ रुपए की एलिमनी ली थी जिसकी वजह से उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी और लोगों ने उन्हें गोल्ड डिगर कहा था. 

TOP CATEGORIES

