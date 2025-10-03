क्रिकेटर युजवेंद्र चहल संग शादी पर बोलीं धनश्री, मेरा शादी का कोई इरादा नहीं था लेकिन…

Dhanashree Verma Yuzvendra Chahal Divorce: डांसर और इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) इन दिनों रियलटी शो राइज एंड फॉल में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं. जब से धनश्री शो में आई हैं तब से वह चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल, धनश्री ने शो पर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई बातें शेयर की हैं. इनमें क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से शादी और फिर तलाक जैसे टॉपिक भी शामिल हैं. अब एक बार फिर धनश्री ने चहल से शादी को लेकर बात की है और इस दौरान वह काफी रोई भी हैं.

शादी का इरादा नहीं था लेकिन…

हाल के एपिसोड में धनश्री अर्जुन बिजलानी से बातचीत करती नज़र आती हैं. अर्जुन उनसे पूछते हैं कि युजवेंद्र से उनकी शादी क्या लव मैरिज थी? इसपर धनश्री कहती हैं कि लव और अरेंज दोनों थी. बात अरेंज की तरह शुरू हुई थी. वो बिना डेटिंग के शादी करना चाहते थे, मेरा शादी का कोई इरादा नहीं था.

अर्जुन ने पूछा, फिर शादी क्यों कर ली? धनश्री बोलीं कि उन्हें बहुत प्यार और अपनापन मिल रहा था जिससे उन्हें लगा कि शादी कर लेनी चाहिए. धनश्री ने कहा, अगस्त 2020 में हमारी सगाई हो गई थी और दिसम्बर में हमारी शादी हो गई. उस दौरान मैं उनके साथ ट्रेवल भी करती थी, हम साथ रहते थे. इस दौरान मैंने कुछ बदलाव महसूस किए. धनश्री ने कहा कि शादी के बाद उन्होंने युजवेंद्र के व्यवहार में बदलाव नोटिस किए. अर्जुन ने धनश्री से आगे पूछा कि तलाक का फैसला किसका था तो उन्होंने कहा कि ये मेरी चॉइस थी.

तलाक का फैसला मेरा था: धनश्री

धनश्री ने कहा कि उन्होंने तलाक लेने से पहले काफी सोचा था और उन्हें अपने इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं है. ये सब बताते हुए धनश्री की आंखों से आंसू बह रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें गले लगाकर चुप करवाया. बता दें कि धनश्री और चहल ने इसी साल फरवरी में तलाक लिया था. इससे पहले एक एपिसोड में धनश्री ने ये खुलासा किया था कि उन्होंने चहल को शादी के दो महीने बाद ही चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था. बता दें कि धनश्री और चहल ने इसी साल फरवरी में तलाक लिया था.इससे पहले दोनों 2022 से अलग रह रहे थे.