Rise and Fall: क्या Yuzvendra Chahal से तलाक के बदले मिले 4.75 करोड़, धनश्री ने दिया ऐसा जवाब

Dhanashree Verma Yuzvendra Chahal Divorce: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डांसर धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) जब से रियलटी शो राइज एंड फॉल (Rise and Fall) का हिस्सा बनी हैं, तब से वह मौका पाते ही क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) के साथ अपने तलाक पर बात करने का बहाना ढूंढ ही लेती हैं. हाल ही में धनश्री ने एक बार फिर ऐसा ही किया. उन्होंने युजवेंद्र चहल के साथ अपने तलाक और उससे मिलने वाली एलिमनी के बारे में बात की.

क्या धनश्री ने ली करोड़ों की एलिमनी?

कुछ महीनों पहले धनश्री और चहल का जब तलाक हुआ था तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि धनश्री ने 4.75 करोड़ रुपए की एलिमनी तलाक के बदले ली थी. तलाक की आखिरी सुनवाई के दौरान चहल ने जो टीशर्ट पहनी थी, उसके जरिए भी उन्होंने एलिमनी की तरफ ही इशारा करते हुए धनश्री को कठघरे में खड़ा किया था. चहल की टीशर्ट पर लिखा था, अपने शुगर डैडी खुद बनो. इसके बाद तो एलिमनी की रकम को लेकर धनश्री और ज्यादा ट्रोल हो गई थीं.

राइज एंड फॉल में धनश्री ने एलिमनी से जुड़े विवाद पर कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. धनश्री बोलीं, हमारी शादी चार साल टिकी. उसके पहले 6-7 महीने हमने डेटिंग की. एलिमनी पर हुए विवाद पर धनश्री बोलीं, जब आप ये सब होते हुए देखते हो तो आपको बुरा लगता है. इसकी जरूरत थी नहीं, ये सब कुछ भी सही नहीं है. मुझे समझ नहीं आता कि उसने (चहल)ने ऐसा क्यों किया?मैंने हमेशा सम्मान बनाए रखा और मैं इसी में यकीन करती हूं. अब मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और को कभी डेट कर पाऊंगी.

धनश्री शो में फूट-फूटकर रोयीं

ये पहला मौका नहीं है जब धनश्री ने चहल से अपने तलाक के बारे में बात की हो. इससे पहले उन्हें शो की कंटेस्टेंट अहाना कुमरा ने भी इसी वजह से खरी खोटी सुनाई थी. अहाना ने आरोप लगाए थे कि धनश्री तलाक के नाम पर आंसू बहाकर हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती हैं. उन्होंने धनश्री के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए थे जिसके बाद धनश्री फूट-फूटकर रोई थीं और उन्होंने शो छोड़ने की धमकी दे डाली थी.

बता दें कि धनश्री और चहल ने 2020 में धूमधाम से शादी की थी लेकिन धीरे-धीरे दोनों के रिश्ते में दरार आ गई. आख़िरकार फरवरी 2024 में इन्होंने आपसी सहमति से तलाक ले लिया. तलाक के बाद चहल का नाम आरजे माहवश से जुड़ने लगा है.