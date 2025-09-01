Home > मनोरंजन > Ex पति की शक्ल नहीं देखना चाहती Dhanashree Verma, कह दिया कुछ ऐसा दहाड़े मारकर रोने लगा युजवेंद्र चहल का दिल!

Rise And Fall Dhanashree Verma : शो राइज एंड फॉल में धनश्री वर्मा भी नजर आने वाली है। यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर 6 सितंबर, 2025 से स्ट्रीम होने जा रहा है। इस शो के प्रोमों में एक्ट्रेस कहती नजर आ रही हैं, कि उन्होंने सभी स्पोर्ट्स चैनल बंद करा दिए हैं। लोग इस बयान को उनके एक्स पति युजवेंद्र चहल से जोड़ कर देख रहे हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 1, 2025 10:25:00 IST

Dhanashree on Yuzendra Chahal
Dhanashree on Yuzendra Chahal

Dhanashree Verma Taunt  Ex Husband Yuzvendra Chahal : युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) का तलाक हुए काफी वक्त हो चुका है। दोनों को तलाक को लेकर काफी बवाल मचा था। पहले लोगों ने एक्ट्रेस को ट्रोल किया और उसके बाद लोगों ने भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को ट्रोल किया। दरअसल कुछ समय पहले खुद युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने शादी और तलाक को लेकर एक पॉडकास्ट में खुलासा किया था। उनके सभी सवालों का जवाब धनश्री ने भी पॉडकास्ट के जरिए दिया था। उन्होंने बताया कि आखिर – तलाक के दिन क्या हुआ  था। साथ ही उन्होंने शुगर डैडी टी-शर्ट पहनने पर भी अपना रिएक्शन जाहिर किया।

इस शो में नजर आएंगी एक्ट्रेस 

फिलहाल धनश्री वर्मा एक नए शो में एंट्री ले चुकी हैं। वह इस बार MX प्लेयर के Rise And Fall में पहुंच गई है। इस शो में 16 सेलेब्स हिस्सा लेते नजर आएंगे। शो राइज एंड फॉल में धनश्री वर्मा कहर बरसाते हुए नजर आएंगी। यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर 6 सितंबर, 2025 से स्ट्रीम होने जा रहा है। इस शो का एक नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। इस नए प्रोमो में एक्ट्रेस नयनदीप रक्षित के साथ नजर आ रही हैं। इस दौरान एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा बोल दिया है, जिससे वह फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। वहीं कुछ लोग उनके साथ भी नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस के दिए बयान से लोगों को लग रहा है कि- वह चहल पर तंज कस रही हैं। 

धनश्री ने चहल पर कसा तंज 

दरअसल प्रोमो की शुरुआत में नयनदीप रक्षित नजर आ रहे हैं। वह धनश्री के साथ कोलैब करते दिखाई दे रहे हैं। इस प्रोमों में एक्ट्रेस कहती हैं कि- मेरे साथ कोलैब करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि- क्वीन को स्टार बनने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। मेरे इंटरव्यूज के लिए लोगों की लाइनें लग जाती हैं। पैंटहाउस में जितने भी स्पोर्ट्स चैनल चल रहे थे, वो भी मैंने बंद कर दिए हैं। इसी बात को लेकर चहल के फैन्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है।  

साउथ डंडस्ट्री में काम करेंगी धनश्री वर्मा 

बता दें कि युजवेंद्र चहल स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, इसी कारण लोग उनके बयान को चहल पर एक तंज की तरह देख रहे हैं। प्रोमो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा- हां इतना आसान नहीं है भाई हमारे चहल भाई ने किया था काफी करोड़ों में पड़ा। वहीं एक और यूजर ने लिखा- गुजारा भत्ता दो सहयोग करो। हाल ही में एक्ट्रेस ने खुद कंफर्म किया है कि- वह साउथ फिल्मों में डेब्यू करने जा रही हैं। वह फिल्म में लीड रोल निभाएंगी। कुछ समय पहले राजकुमार राव की फिल्म भूल चूक माफ के गाने में स्पेशल नंबर करती दिखी थीं।  

