Home > मनोरंजन > ओटीटी > Rise & Fall: स्ट्रगल से स्पॉटलाइट तक, Dhanashree ने बताया इंडस्ट्री में कैसे मिला काम

Rise & Fall: स्ट्रगल से स्पॉटलाइट तक, Dhanashree ने बताया इंडस्ट्री में कैसे मिला काम

Dhanashree Verma Life Story: धनश्री ने राइज & फॉल में अपने करियर की मुश्किलों और लोगों के मन में उन्हें लेकर गलतफहमियों पर खुलकर बात की। उन्होंने दिखाया कि सेटबैक को कमबैक में कैसे बदला जा सकता है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 9, 2025 23:08:51 IST

dhanashree verma news
dhanashree verma news

Dhanashree Verma Struggle Story: धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma), जिन्हें लोग डांसिंग रील्स और YouTube performances की बदौलत पहचानते हैं, आज अपने करियर का बिल्कुल अलग चैप्टर लिख रही हैं। एमएक्स प्लेयर (MX Player) के शो राइज एंड फॉल (Rise & Fall) में एंट्री करते ही उन्होंने खुलकर अपनी कहानी के उन हिस्सों को हाइलाइट किया, जो अक्सर पब्लिक से छिपे रहते हैं।

धनश्री का गेम प्ले फैंस को काफी पसंद आ रहा है। उन्होंने माना कि इंडस्ट्री में काम मिलने को लेकर उन्हें काफी संघर्ष झेलना पड़ा। सभी उनके खिलाफ हैं लेकिन वो फिर भी यहां खड़ी हैं और काम कर रही हैं। इसके आगे वो बोलीं- “मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार है, क्योंकि जब सब लोग मेरे खिलाफ हैं कुछ लोग हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे ऑफर दे रहे हैं और काम मिल रहा है। धनश्री ने आगे कहा कि मुझे यहां पर काम अपने टैलेंट के दम पर मिल रहा है”। ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तबाही मचा रहा है और लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं।

View this post on Instagram

A post shared by Amazon MX Player (@mxplayer)

Salman Khan ने दिखाया ट्रंप को आईना, Bigg Boss के मंच से साधा सनकी राष्ट्रपति पर निशाना!

शो में इससे पहले वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बातें कर चुकी हैं। उन्होंने अपने टूटे हुए रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। धनश्री ने बताया कि युजवेन्द्र ने सबके सामने उन्हें नीचा दिखाया। वो चाहती तो उसको भी सबके सामने बेइज्जत कर सकती थी लेकिन, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो मेरा पति था मैंने इसकी इज्जत रखी। धनश्री वर्मा की इन बातों ने फैंस का दिल जीत लिया है। 

आज Rise & Fall में उनका आत्मविश्वास से भरा बेबाक अवतार दिखा रहा है कि सेटबैक्स को कमबैक में बदलना ही असली जीत है। शो में उनका सफर केवल एक कॉम्पटीशन नहीं, बल्कि self-discovery है। वो साफ कहती हैं कि ये प्लैटफॉर्म उनके लिए दूसरा मौका नहीं, बल्कि सही मौका है। यहां उन्हें अपनी पहचान और टैलेंट दोनों को सामने रखने का मौका मिला है।

स्प्लिट्सविला X5 की विजेता Akriti Negi पर लट्टू हुए भोजपुरी सुपर स्टार Pawan Singh! शो में जाते ही ऑफर की फिल्म

Tags: dhanashree vermadhanashree verma divorceDhanashree Verma newsrise and fallRise and Fall show
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

iPhone 17 आया! पुराने iPhone अब सस्ते-सस्ते!

September 9, 2025

सोशल मीडिया के ट्रेंड में जाने स्ट्रॉबेरी से दांत सफेद...

September 9, 2025

रोज-रोज वही खाना? इन क्रिएटिव एयर फ्रायर रेसिपीज को ट्राय...

September 9, 2025

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025
Rise & Fall: स्ट्रगल से स्पॉटलाइट तक, Dhanashree ने बताया इंडस्ट्री में कैसे मिला काम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rise & Fall: स्ट्रगल से स्पॉटलाइट तक, Dhanashree ने बताया इंडस्ट्री में कैसे मिला काम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rise & Fall: स्ट्रगल से स्पॉटलाइट तक, Dhanashree ने बताया इंडस्ट्री में कैसे मिला काम
Rise & Fall: स्ट्रगल से स्पॉटलाइट तक, Dhanashree ने बताया इंडस्ट्री में कैसे मिला काम
Rise & Fall: स्ट्रगल से स्पॉटलाइट तक, Dhanashree ने बताया इंडस्ट्री में कैसे मिला काम
Rise & Fall: स्ट्रगल से स्पॉटलाइट तक, Dhanashree ने बताया इंडस्ट्री में कैसे मिला काम