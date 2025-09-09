Rise & Fall: स्ट्रगल से स्पॉटलाइट तक, Dhanashree ने बताया इंडस्ट्री में कैसे मिला काम

Dhanashree Verma Struggle Story: धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma), जिन्हें लोग डांसिंग रील्स और YouTube performances की बदौलत पहचानते हैं, आज अपने करियर का बिल्कुल अलग चैप्टर लिख रही हैं। एमएक्स प्लेयर (MX Player) के शो राइज एंड फॉल (Rise & Fall) में एंट्री करते ही उन्होंने खुलकर अपनी कहानी के उन हिस्सों को हाइलाइट किया, जो अक्सर पब्लिक से छिपे रहते हैं।

धनश्री का गेम प्ले फैंस को काफी पसंद आ रहा है। उन्होंने माना कि इंडस्ट्री में काम मिलने को लेकर उन्हें काफी संघर्ष झेलना पड़ा। सभी उनके खिलाफ हैं लेकिन वो फिर भी यहां खड़ी हैं और काम कर रही हैं। इसके आगे वो बोलीं- “मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार है, क्योंकि जब सब लोग मेरे खिलाफ हैं कुछ लोग हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे ऑफर दे रहे हैं और काम मिल रहा है। धनश्री ने आगे कहा कि मुझे यहां पर काम अपने टैलेंट के दम पर मिल रहा है”। ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तबाही मचा रहा है और लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं।

शो में इससे पहले वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बातें कर चुकी हैं। उन्होंने अपने टूटे हुए रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। धनश्री ने बताया कि युजवेन्द्र ने सबके सामने उन्हें नीचा दिखाया। वो चाहती तो उसको भी सबके सामने बेइज्जत कर सकती थी लेकिन, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो मेरा पति था मैंने इसकी इज्जत रखी। धनश्री वर्मा की इन बातों ने फैंस का दिल जीत लिया है।

आज Rise & Fall में उनका आत्मविश्वास से भरा बेबाक अवतार दिखा रहा है कि सेटबैक्स को कमबैक में बदलना ही असली जीत है। शो में उनका सफर केवल एक कॉम्पटीशन नहीं, बल्कि self-discovery है। वो साफ कहती हैं कि ये प्लैटफॉर्म उनके लिए दूसरा मौका नहीं, बल्कि सही मौका है। यहां उन्हें अपनी पहचान और टैलेंट दोनों को सामने रखने का मौका मिला है।

