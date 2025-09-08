Home > मनोरंजन > ओटीटी > Dhanashree Verma का ‘Gold Digger’ टैग पर करारा वार, चहल को लेकर बोलीं कुछ ऐसा सुनकर होगी हैरानी

Dhanashree Verma Reply To Trolls: डांसर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा ने 'गोल्ड डिगर' कहकर ट्रोल करने वालों को मजेदार अंदाज में जवाब दिया। युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद रिश्ते को लेकर भी चौंकाने वाले राज खोले हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 8, 2025 21:47:43 IST

Dhanashree Verma Gold Digger: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Cricketer yuzvendra chahal) से तलाक के बाद डांसर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) लगातार चर्चा में बनी रहती हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें अक्सर ‘गोल्ड डिगर’ कहकर ट्रोल किया जाता है। लेकिन, हाल ही में उन्होंने मजेदार अंदाज में इसका जवाब देकर सबका ध्यान खींच लिया। 

दरअसल, रियलिटी शो राइज एंड फॉल (Rise and Fall) के एक प्रमोशनल वीडियो में धनश्री और अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) को दो बैग्स दिए गए, एक गोल्ड का, जिसकी कीमत 2 लाख थी और दूसरा सिल्वर का, जिसकी कीमत 1 लाख थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, “मुझे तो गोल्ड ही सूट करता है।” इस पर धनश्री ने मुस्कुराते हुए कहा, “ये लाइन मैं नहीं बोल सकती, वरना जो प्यार मुझे मिलने वाला है, वो भी नहीं मिलेगा।” उनके इस जवाब से साफ था कि वो ‘गोल्ड डिगर'(Gold Digger) वाले ताने का जवाब हल्के-फुल्के अंदाज में दे रही हैं।

View this post on Instagram

A post shared by Laughter Colours | Memes Only (@laughtercolours)

‘पार्टनर का रिस्पेक्ट आपके हाथ में’

वहीं, एक क्लिप और वायरल हो रहा है जिसमें धनश्री कंटेस्टेंट्स से बात कर रही हैं। इस बात चीत में वो कहती नजर आ रही हैं कि “सबके हाथ में अपनी इज्जत होती है। और, जब आप शादीशुदा होते हो तो आपके पार्टनर का रिस्पेक्ट भी आपके हाथ में होता है, आप उसके लिए भी जिम्मेदार हो। मैं भी बेज्जती कर सकती थी, तु्म्हें लगता है मेरे पास कहने के लिए चीजें नहीं हैं? लेकिन, वो मेरा पति था। अगर मैंने शादी के पहले उसकी रिस्पेक्ट की तो मुझे शादी अब भी उसकी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि मैंने उससे शादी की थी। “

‘पर्सनल लाइफ पर्सनल ही रहनी चाहिए’

हाल ही में चहल ने एक पॉडकास्ट में अपने रिश्ते पर कमेंट किया था। इस पर धनश्री ने साफ कहा कि, “पर्सनल लाइफ पर्सनल ही रहनी चाहिए। अगर मैं कुछ बातें शेयर नहीं करना चाहती तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई उसका फायदा उठाए। अब ये सब खत्म हो चुका है और सबको आगे बढ़ना चाहिए।” धनश्री का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आया। उन्होंने बिना किसी नाटक के ट्रोल्स को करारा जवाब दिया। 

