‘उनको डर है मैं मुंह न खोल दूं’, Dhanashree ने चीटिंग रूमर्स को बताया गलत, चहल को लेकर कही ये बात
Home > मनोरंजन > ओटीटी > ‘उनको डर है मैं मुंह न खोल दूं’, Dhanashree ने चीटिंग रूमर्स को बताया गलत, चहल को लेकर कही ये बात

‘उनको डर है मैं मुंह न खोल दूं’, Dhanashree ने चीटिंग रूमर्स को बताया गलत, चहल को लेकर कही ये बात

Dhanashree On Cheating Rumours: डांसर और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा ने अपने रिश्ते और युजवेंद्र चहल संग जुड़ी अफवाहों पर खुलकर बात की. राइज एंड फॉल के लेटेस्ट एपिसोड में उन्होंने कंटेस्टेंट अरबाज पटेल के कुछ सवालों पर चहल के अफेयर का खुलासा किया.

By: Shraddha Pandey | Published: September 17, 2025 6:02:42 PM IST

Dhanashree Verma Rise And Fall
Dhanashree Verma Rise And Fall

Yuzvendra Chahal Affair: इस साल मार्च में कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने तलाक लिया है. हाल ही में धनश्री ने राइज एंड फॉल (Rise & Fall) में अपने रिश्ते के बारे में बात की है, साथ ही शो के कंटेस्टेंट अरबाज पटेल (Arbaaz Patel) से चहल के अफेयर को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

यही नहीं, धनश्री ने ये भी कहा कि ‘वो तो फैलाएंगे न फालतू बात, उनको डर है कि मैं मुंह न खोल दूं, तो दबाएंगे न. मैं बता दूंगी न एक-एक बात, तो ये शो आपको पीनट लगेगा.’ये कोई पहली बार नहीं इसके पहले भी शो में धनश्री ने इनडायरेक्ट तरीके से अपने बारे में फैलाई गईं अफवाहों का बेबाकी से जवाब की है. उन्होंने कहा था कि सबके हाथ में अपनी इज्जत होती है.  सोशल मीडिया पर धनश्री का जवाब तेजी से वायरल हो रहा है. कई फैंस उनके बेबाक अंदाज की तारीफ कर रहे हैं.

यहां देखें वीडियो क्लिप



उन्होंने ये भी कहा था कि जब आप एक शादी में बंधे होते हो, तो दूसरे पर्सन की भी इज्जत की जिम्मेदारी आप पर होती है. मैं भी डिसरिस्पेक्ट कर सकती थी, लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं. बता दें कि तलाक के बाद चहल इन दिनों आरजे महवश को डेट कर रहे हैं. दोनों एक साथ कई इवेंट पर नजर आते हैं. 

भोजपुरी सिनेमा की सबसे कातिल हसीना है Pawan Singh की ये हिरोइन, फिगर देख खड़ा हो जाएगा रोम-रोम

चीटिंग रूमर्स पर लगाया फुलस्टॉप

धनश्री ने ये भी बताया कि उनका और चहल का रिश्ता शुरुआत में बेहद प्यारा और समझदारी से भरा था. दोनों की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते थे. लेकिन, धीरे-धीरे रिश्ते में अफवाहों और गलतफहमियों ने जगह बना ली. Cheating rumours ने उनके जीवन में हलचल मचा दी.  बता दें शो में लोगों को धनश्री का गेम प्ले काफी पसंद आ रहा है. साथ ही, पवन सिंह के साथ उनके क्लि्पस पर भी खूब रिएक्शन्स आते हैं.

Tags: dhanashree on Yuzvendra Chahal affairDhanashree Verma relationshipDhanashree Verma Yuzvendra ChahalDhanashree Verma Yuzvendra Chahal breakupDhanashree Verma Yuzvendra Chahal controversy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
‘उनको डर है मैं मुंह न खोल दूं’, Dhanashree ने चीटिंग रूमर्स को बताया गलत, चहल को लेकर कही ये बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘उनको डर है मैं मुंह न खोल दूं’, Dhanashree ने चीटिंग रूमर्स को बताया गलत, चहल को लेकर कही ये बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘उनको डर है मैं मुंह न खोल दूं’, Dhanashree ने चीटिंग रूमर्स को बताया गलत, चहल को लेकर कही ये बात
‘उनको डर है मैं मुंह न खोल दूं’, Dhanashree ने चीटिंग रूमर्स को बताया गलत, चहल को लेकर कही ये बात
‘उनको डर है मैं मुंह न खोल दूं’, Dhanashree ने चीटिंग रूमर्स को बताया गलत, चहल को लेकर कही ये बात
‘उनको डर है मैं मुंह न खोल दूं’, Dhanashree ने चीटिंग रूमर्स को बताया गलत, चहल को लेकर कही ये बात