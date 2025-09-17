‘उनको डर है मैं मुंह न खोल दूं’, Dhanashree ने चीटिंग रूमर्स को बताया गलत, चहल को लेकर कही ये बात

Yuzvendra Chahal Affair: इस साल मार्च में कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने तलाक लिया है. हाल ही में धनश्री ने राइज एंड फॉल (Rise & Fall) में अपने रिश्ते के बारे में बात की है, साथ ही शो के कंटेस्टेंट अरबाज पटेल (Arbaaz Patel) से चहल के अफेयर को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

यही नहीं, धनश्री ने ये भी कहा कि ‘वो तो फैलाएंगे न फालतू बात, उनको डर है कि मैं मुंह न खोल दूं, तो दबाएंगे न. मैं बता दूंगी न एक-एक बात, तो ये शो आपको पीनट लगेगा.’ये कोई पहली बार नहीं इसके पहले भी शो में धनश्री ने इनडायरेक्ट तरीके से अपने बारे में फैलाई गईं अफवाहों का बेबाकी से जवाब की है. उन्होंने कहा था कि सबके हाथ में अपनी इज्जत होती है. सोशल मीडिया पर धनश्री का जवाब तेजी से वायरल हो रहा है. कई फैंस उनके बेबाक अंदाज की तारीफ कर रहे हैं.

यहां देखें वीडियो क्लिप







उन्होंने ये भी कहा था कि जब आप एक शादी में बंधे होते हो, तो दूसरे पर्सन की भी इज्जत की जिम्मेदारी आप पर होती है. मैं भी डिसरिस्पेक्ट कर सकती थी, लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं. बता दें कि तलाक के बाद चहल इन दिनों आरजे महवश को डेट कर रहे हैं. दोनों एक साथ कई इवेंट पर नजर आते हैं.

चीटिंग रूमर्स पर लगाया फुलस्टॉप

धनश्री ने ये भी बताया कि उनका और चहल का रिश्ता शुरुआत में बेहद प्यारा और समझदारी से भरा था. दोनों की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते थे. लेकिन, धीरे-धीरे रिश्ते में अफवाहों और गलतफहमियों ने जगह बना ली. Cheating rumours ने उनके जीवन में हलचल मचा दी. बता दें शो में लोगों को धनश्री का गेम प्ले काफी पसंद आ रहा है. साथ ही, पवन सिंह के साथ उनके क्लि्पस पर भी खूब रिएक्शन्स आते हैं.