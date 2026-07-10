Dhamaal 4 Starcast Fees: ‘धमाल 4’ में सितारों की फीस का खेल! 40 करोड़ लेकर अजय देवगन बने सबसे महंगे अभिनेता, जानें किसे मिले कितने पैसे?

Dhamaal 4 Starcast Fees: कॉमेडी फ्रेंचाइजी की मचअवेटेड फिल्म ‘धमाल 4’ 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. फिल्म की रिलीज को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. लंबे समय बाद एक बार फिर धमाल फ्रेंचाइजी के पुराने सितारे बड़े पर्दे पर नजर आएंगे, जिसके चलते फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

हालांकि, रिलीज से पहले फिल्म की कहानी या कॉमेडी से ज्यादा चर्चा इसके कलाकारों की फीस को लेकर हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मल्टीस्टारर फिल्म में सबसे ज्यादा पारिश्रमिक लेने वाले एक्टर अजय देवगन हैं.

स्टारकास्ट से सजी है ‘धमाल 4’ (Dhamaal 4 Starcast Fees)

इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी ‘धमाल 4’ में फ्रेंचाइजी के पसंदीदा कलाकारों की वापसी हो रही है. फिल्म में अजय देवगन के साथ रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इसके अलावा रवि किशन, संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद और उपेंद्र लिमये भी फिल्म का हिस्सा हैं. इतने बड़े कलाकारों के साथ तैयार की गई ये फिल्म साल की सबसे बड़ी कॉमेडी एंटरटेनर्स में शामिल होने की उम्मीद जता रही है.

अजय देवगन की फीस (Dhamaal 4 Ajay Devgn Fees)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय देवगन ने ‘धमाल 4’ (Dhamaal 4 Ajay Devgn Fees) के लिए करीब 40 करोड़ रुपये फीस ली है, जिसके चलते वो फिल्म के सबसे महंगे कलाकार बन गए हैं. वहीं रितेश देशमुख, अरशद वारसी और रवि किशन को कथित तौर पर 10-10 करोड़ रुपये मिलने की खबरें सामने आई हैं.

दूसरी ओर, जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi dhamaal 4 fees), संजय मिश्रा (Sanjay Mishra dhamaal 4 fees), ईशा गुप्ता (Esha Gupta dhamaal 4 fees), अंजलि आनंद (Anjali Anand dhamaal 4 fees) और उपेंद्र लिमये (Upendra Limaye dhamaal 4 fees) की फीस करीब 2-2 करोड़ रुपये बताई जा रही है. संजीदा शेख (Sanjeeda Shaikh dhamaal 4 fees) को लगभग 1.5 करोड़ रुपये मिलने की रिपोर्ट्स हैं.

फीस को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज

हालांकि, फिल्म निर्माताओं की ओर से कलाकारों की फीस को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. इसके बावजूद सामने आई इन रिपोर्ट्स ने दर्शकों के बीच काफी चर्चा पैदा कर दी है. अजय देवगन की फीस को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने फिल्म के बजट को ध्यान में रखते हुए अपनी सामान्य फीस में कटौती की थी. इससे पहले निर्माता भूषण कुमार भी अजय के इस फैसले की तारीफ कर चुके हैं और उन्हें प्रोडक्शन के हितों को प्राथमिकता देने वाला कलाकार बताया था.

200 करोड़ के बड़े बजट में बनी फिल्म

रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘धमाल 4’ का बजट करीब 200 करोड़ रुपये है, जो इस फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है. फिल्म पर इतना बड़ा खर्च इसकी शानदार स्टारकास्ट, बड़े स्तर पर फिल्माए गए एडवेंचर सीक्वेंस और खजाने की खोज पर आधारित कहानी के कारण बताया जा रहा है.