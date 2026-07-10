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Dhamaal 4 Movie Review: सिनेमाघरों में मचा ‘धमाल’, जानें अजय-रितेश-अरशद की तिकड़ी ने कितना किया इंप्रेस? पढ़ें पूरा रिव्यू

Dhamaal 4 Movie Review In Hindi: 'धमाल 4' में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी की कॉमेडी का नया तड़का है. फिल्म की कहानी, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन पर मिली-जुली प्रतिक्रिया.

By: Preeti Rajput | Published: July 10, 2026 12:03:59 PM IST

Dhamaal 4 Movie Review: सिनेमाघरों में मचा ‘धमाल’, जानें अजय-रितेश-अरशद की तिकड़ी ने कितना किया इंप्रेस? पढ़ें पूरा रिव्यू


Dhamaal 4 Movie Review In Hindi: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘धमाल 4’ बड़े पर्दे पर 10 जुलाई को रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है. इस एडवेंचर-कॉमेडी फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और रवि किशन जैसे कई शानदार स्टार मौजूद हैं. इस सीरीज की शुरुआत धमाल 2007 से शुरु हुई थी. धमाल में अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी मुख्य भूमिका में नजर आए थे. इसके बाद साल 2011 में डबल धमाल और 2019 में आए तीसरे पार्ट को भी दर्शकों ने खूब सारा प्यार दिया था. वहीं अब धमाल 4 में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी एक बार फिर से कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए वापस आ चुके हैं. 

धमाल की कहानी 

बता दें कि, फिल्म की कहानी एनिमेशन से शुरू होती है. जिसमें 100 साल पुराना खजाना नजर आता है. लेकिन खजाने का मैप खो गया था. इसी मैप की खोज फिल्म की शुरुआत होती है. फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी की अपनी अलग-अलग स्टोरी है. अजय देवगन को दो बच्चों की मां से प्यार हो जाता है. वह उसे इम्प्रैस करने की कोशिश हैं. फिल्म की कहानी पूरी खजाने की खोज पर है. 

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फिल्म का डायरेक्शन 

पिछली धमाल फिल्मों की तरह इस बार भी कहानी में खजाने का ट्विस्ट रखा गया है, जो थोड़ा दोहराया हुआ महसूस होता है. कॉमेडी के कुछ हिस्से मजेदार हैं, लेकिन कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी बोर भी करती है. हालांकि, बिना ज्यादा सोच-विचार के देखने पर फिल्म कई जगह मनोरंजन करती है.

‘धमाल 4’ की कास्ट की सैलरी 

अजय देवगन के अलावा ‘धमाल 4’ के बाकी कलाकारों को भी अच्छी-खासी सैलरी मिल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रितेश देशमुख और अरशद वारसी, दोनों ने कॉमेडी फ्रेंचाइजी में अपने रोल दोबारा करने के लिए 10 करोड़ रुपये लिए हैं. रवि किशन को भी 10 करोड़ रुपये मिले हैं. इस बीच संजय मिश्रा को कथित तौर पर 3 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि जावेद जाफरी और ईशा गुप्ता, दोनों ने 2 करोड़ रुपये कमाए हैं. 

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Tags: ajay devgnDhamaal 4 ReviewRiteish Deshmukh
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