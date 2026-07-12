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Box office: शनिवार के दिन ‘धमाल 4’ ने की छप्परफाड़ कमाई, ‘अल्फा’ ने भी बनाया रिकॉर्ड; अन्य फिल्मों ने की कितनी कमाई?

Box office Collection: अजय देवगन की मल्टीस्टारर फिल्म 'धमाल 4' ने वीकएंड का जबरदस्त फायदा. फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन ही शानदार कमाई की. वहीं, 'अल्फा' ने भी बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 12, 2026 11:51:28 AM IST

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


शनिवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों ने जबरदस्त कमाई की. ‘धमाल 4’ कलेक्शन के मामले में सबसे आगे रही. वहीं आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’ ने भी ठीक-ठीक कमाई की. जानिए अन्य फिल्मों के लिए कैसा रहा शनिवार.

धमाल 4

अजय देवगन की मल्टीस्टारर फिल्म ‘धमाल 4’ ने ओपनिंग डे पर 14 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी. वहीं, इसने रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को 22.50 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक दो दिनों में कुल 36.50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म में अजय देवगन के अलावा अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता जैसे कलाकार नजर आए हैं. 

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अल्फा

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ अभिनीत फिल्म  ‘अल्फा’ की कमाई में भी शनिवार को बढ़ोत्तरी हुई. इस फिल्म ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 2.25 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने अभी तक कुल 51.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

बेबी डू डाई डू

हुमा कुरैशी की फिल्म ‘बेबी डू डाई डू’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत नहीं की थी. फिल्म को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली थीं. इस फिल्म का कलेक्शन अब नहीं दिखा रहा है. 

वेलकम टू द जंगल

अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 15 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने प्री-बुकिंग में 3.75 करोड़ रुपये कमाए थे. अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने शनिवार को 1.60 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने अभी तक कुल 127.65 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, आफताब शिवदासानी जैसे अन्य कलाकार नजर आए हैं.

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Tags: box officeentertainment
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