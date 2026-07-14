Dhamaal 4 Box Office Collection: सोमवार के दिन ‘धमाल 4’ की गिरी कमाई, वीकएंड का बाद हुआ बुरा हाल! जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन

अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी अभिनीत धमाल फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस अच्छी शुरुआत की थी. हालांकि वीकएंड पर भी फिल्म ने जबरदस्त कमाई की. लेकिन सोमवार आते ही फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली है. चलिए जानते हैं फिल्म का कुल कलेक्शन.

सोमवार को फिल्म ने कितने कमाए?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ‘धमाल 4’ ने चौथे दिन यानी सोमवार को 8.35 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने रविवार को 28.50 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 16.5 करोड़ कमाए थे.

फिल्म का कुल कलेक्शन

इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने चार दिनों में कुल 73.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

फिल्म के बारे में

इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण टी-सीरीज़ फिल्म्स, पैनोरमा स्टूडियोज, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने किया है. फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, अंजली आनंद, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता और विजय पाटकर सहित कई जाने-माने कलाकार हैं. आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपये है.

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