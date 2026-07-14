Home > मनोरंजन > Dhamaal 4 Box Office Collection: सोमवार के दिन ‘धमाल 4’ की गिरी कमाई, वीकएंड का बाद हुआ बुरा हाल! जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन

Dhamaal 4 Box Office Collection: सोमवार के दिन ‘धमाल 4’ की गिरी कमाई, वीकएंड का बाद हुआ बुरा हाल! जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 4: वीकएंड के खत्म होते ही 'धमाल 4' की कमाई में गिरावट देखने को मिली. सोमवार को इस फिल्म ने कितनी कमाई की चलिए जानते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 14, 2026 12:52:24 PM IST

धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी अभिनीत धमाल फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस अच्छी शुरुआत की थी. हालांकि वीकएंड पर भी फिल्म ने जबरदस्त कमाई की. लेकिन सोमवार आते ही फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली है. चलिए जानते हैं फिल्म का कुल कलेक्शन. 

सोमवार को फिल्म ने कितने कमाए?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ‘धमाल 4’ ने चौथे दिन यानी सोमवार को 8.35 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने रविवार को 28.50 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 16.5 करोड़ कमाए थे. 

You Might Be Interested In

फिल्म का कुल कलेक्शन

इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने चार दिनों में कुल 73.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 

फिल्म के बारे में

इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण टी-सीरीज़ फिल्म्स, पैनोरमा स्टूडियोज, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने किया है. फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, अंजली आनंद, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता और विजय पाटकर सहित कई जाने-माने कलाकार हैं. आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपये है. 

यह खबर भी पढ़ें: 80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस, जिसकी हाइट और बोल्डनेस बन गई अभिशाप, नहीं मिलती थीं फिल्में, फिर छोड़ दी मनोरंजन इंडस्ट्री

यह खबर भी पढ़ें: होगा’ भोजपुरी बवाल’, काजल राघवानी ने पवन सिंह पर लुटाया प्यार, निरहुआ पर साधा निशाना! जानें कब शुरू होगा शो

Tags: box officedhamaal 4
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डेंटल प्रॉब्लम्स की छुट्टी! ब्रश के बिना ऐसे रखें मुंह...

July 13, 2026

ज्यादा खरबूजे के बीज खाने के नुकसान

July 13, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए नॉनवेज?

July 13, 2026

कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?

July 13, 2026

सावधान! इन 8 गलतियों से तेजी से भागता है शुगर...

July 13, 2026

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026
Dhamaal 4 Box Office Collection: सोमवार के दिन ‘धमाल 4’ की गिरी कमाई, वीकएंड का बाद हुआ बुरा हाल! जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dhamaal 4 Box Office Collection: सोमवार के दिन ‘धमाल 4’ की गिरी कमाई, वीकएंड का बाद हुआ बुरा हाल! जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन
Dhamaal 4 Box Office Collection: सोमवार के दिन ‘धमाल 4’ की गिरी कमाई, वीकएंड का बाद हुआ बुरा हाल! जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन
Dhamaal 4 Box Office Collection: सोमवार के दिन ‘धमाल 4’ की गिरी कमाई, वीकएंड का बाद हुआ बुरा हाल! जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन
Dhamaal 4 Box Office Collection: सोमवार के दिन ‘धमाल 4’ की गिरी कमाई, वीकएंड का बाद हुआ बुरा हाल! जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन