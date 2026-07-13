Dhamaal 4 Box Office Collection Day 3: अजय देवगन की धमाल 4 ने की ताबड़तोड़ कमाई, तीसरे दिन उड़ाए होश, जानें कलेक्शन

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 3: कॉमेडी फिल्मों का दौर एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर लौटता दिखाई दे रहा है. अजय देवगन स्टारर ‘धमाल 4’ ने रिलीज के पहले ही वीकेंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश और विदेश दोनों जगह दमदार कमाई की है. फिल्म ने सिर्फ तीन दिनों में 92 करोड़ रुपये से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है, जबकि भारत में इसका नेट कलेक्शन 65 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है. दर्शकों के जबरदस्त रिस्पॉन्स ने साफ कर दिया है कि एडवेंचर-कॉमेडी का क्रेज अभी भी बरकरार है.

तीसरे दिन सबसे ज्यादा हुई कमाई (Dhamaal 4 Box Office Collection Day 3)

रविवार को फिल्म की कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला. तीसरे दिन ‘धमाल 4’ (Dhamaal 4 Box Office Collection Day 3) ने देशभर में 11,481 शोज से करीब 28.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया. ये शनिवार की 22.50 करोड़ रुपये की कमाई से 25 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त है. वहीं शुक्रवार को फिल्म ने 14 करोड़ रुपये के साथ अपनी ओपनिंग की थी. इस तरह पहले वीकेंड में फिल्म की कमाई लगातार बढ़ती रही, जो इसकी मजबूत वर्ड ऑफ माउथ का संकेत माना जा रहा है.

विदेशों में भी बना रही है रिकॉर्ड

भारतीय बाजार के साथ-साथ विदेशी दर्शकों ने भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. तीसरे दिन ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने लगभग 4 करोड़ रुपये और जोड़े, जिससे इसकी अंतरराष्ट्रीय कमाई 14 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. वहीं भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन करीब 78 करोड़ रुपये रहा. दोनों आंकड़ों को मिलाकर फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब 92 करोड़ रुपये हो चुका है. अगर सोमवार को भी फिल्म की रफ्तार बनी रहती है तो ये जल्द ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है.

कई फिल्मों का लाइफटाइम कलेक्शन पीछे छोड़ा

भारत में पहले वीकेंड के 65 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के साथ ‘धमाल 4’ ने इस साल रिलीज हुई कई फिल्मों के लाइफटाइम बिजनेस को पीछे छोड़ दिया है. इनमें ‘अल्फा’ (53 करोड़), ‘मैं वापस आऊंगा’ (61.26 करोड़), ‘है जवानी तो इश्क होना है’ (50.46 करोड़), ‘पति पत्नी और वो दो’ (48.20 करोड़), ‘ओ’ रोमियो’ (59.90 करोड़) और ‘मर्दानी 3’ (53.06 करोड़) जैसी फिल्में शामिल हैं.

साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल

तीन दिनों की कमाई के साथ ‘धमाल 4’ अब 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों की सूची में छठे स्थान पर पहुंच गई है. इससे आगे फिलहाल ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’, ‘बॉर्डर 2’, ‘भूत बंगला’, ‘वेलकम टू द जंगल’ और ‘कॉकटेल 2’ हैं. वहीं कॉमेडी फिल्मों की बात करें तो यह इस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म बन चुकी है.