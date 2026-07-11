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Dhamaal 4 Box Office Collection Day 1: रिलीज के पहले दिन ‘धमाल 4’ ने की दमदार शुरुआत, बॉक्स ऑफिस पर छापे करोड़ों रुपये

Dhamaal 4 Box Office: फिल्म 'धमाल 4' ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली हैं. जानिए ओपनिंग डे का कलेक्शन.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 11, 2026 10:21:25 AM IST

धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी अभिनीत धमाल फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की. चलिए जानते हैं कि शुक्रवार को फिल्म ने कितनी कमाई की. 

फिल्म ने पहले दिन कितने कमाए?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के पहले दिन फिल्म ‘धमाल 4’ के 10,669 शो दिखाए गए. फिल्म ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर 13.75 करोड़ की कमाई की. हालांकि, यह फिल्म इस फ्रेंचाइज की तीसरे पार्ट ‘टोटल धमाल’ के पहले दिन के कलेक्शन को पार नहीं कर पाई, जिसने पहले दिन 16.5 करोड़ कमाए थे. हाल ही में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ के पहले दिन के कलेक्शन से भी पीछे रह गई, जिसने कथित तौर पर पेड प्रीव्यू सहित 19 करोड़ रुपये कमाए थे.

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फिल्म के बारे में

इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण टी-सीरीज़ फिल्म्स, पैनोरमा स्टूडियोज, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने किया है. फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, अंजली आनंद, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता और विजय पाटकर सहित कई जाने-माने कलाकार हैं. आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपये है. 

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Tags: dhamaal 4Dhamaal 4 box office
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