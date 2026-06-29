पहले घर आकर दोनों ने पी शराब, फिर इस एक्ट्रेस को लेकर भिड़े; चंद दिनों बाद मृत मिला एक युवक, बाद में हुआ ऐसा कि…

टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी साल 2018 में मुंबई में हुए एक हीरा व्यापारी राजेश्वर उदानी की रहस्यमयी मौत के मामले में बुरी तरह फंस गई थीं. क्योंकि उनका नंबर पीड़ित के मोबाइल नंबर में मिला था. फिर ऐसा सच सामने आया, जिसने लोगों को हैरान कर दिया था.

किस मामले में फंसी थीं देवोलीना भट्टाचार्जी?

साल 2018 में राजेश्वर उदानी (57 वर्ष) की रहस्यमयी तरीके में मौत हो गई थी. सबसे पहल 28 नवंबर 2018 को उनकी ऑफिसे से लापता होने की सूचना मिली. फिर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी. बाद में हीरा व्यापारी राजेश्वर उदानी का 7 दिसंबर को पनवेल में सड़ा हुआ शव मिला. उदानी के कॉल डिटेल्स में देवोलीना का फोन नंबर मिलने के बाद जांच में उनका नाम सामने आया था. इसी के बाद वो शक में घेरे में आ गई थी.

फिर क्या सामने आया?

जब पुलिस ने एक्टर देवोलीना भट्टाचार्जी से पूछताछ की, तो एक्ट्रेस ने बताया था कि राजेश्वर और सचिन पवार दोनों 16 नवंबर 2018 को उनके घर आए थे. साथ में ड्रिंक करने के बाद राजेश्वर ने देवोलीना के बारे में कुछ गलत बात कही, जो सचिन को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि सचिन देवोलीना को लेकर काफी पजेसिव थे.

जानकारी के मुताबिक जब राजेश्वर ने देवोलीना के बारे में बुरा-भला कहा, तो सचिन ने तुरंत यह सारी बात दिनेश पवार को बता दी, जो इस मामले में एक अन्य आरोपी था. राजेश्वर और दिनेश के बीच पुरानी दुश्मनी थी और आर्थिक विवादों के कारण उनके संबंध अच्छे नहीं थे. राजेश्वर से पुरानी दुश्मनी के चलते दिनेश ने सचिन को सबक सिखाने के लिए हनी ट्रैप की योजना बनाने में मदद की. हालांकि बाद में देवोलीना को इसमें बरी कर दिया गया था.

कैसे हुई थी सचिन और देवोलीना की मुलाकात?

देवोलीना भट्टाचार्जी की पहली मुलाकात सचिन से तब हुई जब वह एक राजनीतिक रैली के लिए प्रचार कर रही थीं. देवोलीना और राजेश्वर की मुलाकात उनकी बेटी की मेहंदी की रस्म में हुई थी. इसके बाद वे “अच्छे दोस्त” बन गए. दरअसल, देवोलीना और सचिन ने साथ मिलकर काम करने की योजना भी बनाई थी.

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