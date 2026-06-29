Home > मनोरंजन > पहले घर आकर दोनों ने पी शराब, फिर इस एक्ट्रेस को लेकर भिड़े; चंद दिनों बाद मृत मिला एक युवक, बाद में हुआ ऐसा कि…

पहले घर आकर दोनों ने पी शराब, फिर इस एक्ट्रेस को लेकर भिड़े; चंद दिनों बाद मृत मिला एक युवक, बाद में हुआ ऐसा कि…

Devoleena Bhattacharjee: 'साथ निभाना साथिया' फेम एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी उर्फ गोपी बहू एक मर्डर केस में फंस गई थीं. आखिर क्या हुआ था ऐसा चलिए जानते हैं पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 29, 2026 4:08:56 PM IST

देवोलीना भट्टाचार्जी
देवोलीना भट्टाचार्जी


टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी साल 2018 में मुंबई में हुए एक हीरा व्यापारी राजेश्वर उदानी की रहस्यमयी मौत के मामले में बुरी तरह फंस गई थीं. क्योंकि उनका नंबर पीड़ित के मोबाइल नंबर में मिला था. फिर ऐसा सच सामने आया, जिसने लोगों को हैरान कर दिया था. 

किस मामले में फंसी थीं देवोलीना भट्टाचार्जी?

साल 2018 में राजेश्वर उदानी (57 वर्ष) की रहस्यमयी तरीके में मौत हो गई थी. सबसे पहल 28 नवंबर 2018 को उनकी ऑफिसे से लापता होने की सूचना मिली. फिर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी. बाद में हीरा व्यापारी राजेश्वर उदानी का 7 दिसंबर को पनवेल में सड़ा हुआ शव मिला. उदानी के कॉल डिटेल्स में देवोलीना का फोन नंबर मिलने के बाद जांच में उनका नाम सामने आया था. इसी के बाद वो शक में घेरे में आ गई थी. 

फिर क्या सामने आया?

जब पुलिस ने एक्टर देवोलीना भट्टाचार्जी से पूछताछ की, तो एक्ट्रेस ने बताया था कि राजेश्वर और सचिन पवार दोनों 16 नवंबर 2018 को उनके घर आए थे. साथ में ड्रिंक करने के बाद राजेश्वर ने देवोलीना के बारे में कुछ गलत बात कही, जो सचिन को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि सचिन देवोलीना को लेकर काफी पजेसिव थे. 
 
जानकारी के मुताबिक जब राजेश्वर ने देवोलीना के बारे में बुरा-भला कहा, तो सचिन ने तुरंत यह सारी बात दिनेश पवार को बता दी, जो इस मामले में एक अन्य आरोपी था. राजेश्वर और दिनेश के बीच पुरानी दुश्मनी थी और आर्थिक विवादों के कारण उनके संबंध अच्छे नहीं थे. राजेश्वर से पुरानी दुश्मनी के चलते दिनेश ने सचिन को सबक सिखाने के लिए हनी ट्रैप की योजना बनाने में मदद की. हालांकि बाद में देवोलीना को इसमें बरी कर दिया गया था. 

कैसे हुई थी सचिन और देवोलीना की मुलाकात?

देवोलीना भट्टाचार्जी की पहली मुलाकात सचिन से तब हुई जब वह एक राजनीतिक रैली के लिए प्रचार कर रही थीं. देवोलीना और राजेश्वर की मुलाकात उनकी बेटी की मेहंदी की रस्म में हुई थी. इसके बाद वे “अच्छे दोस्त” बन गए. दरअसल, देवोलीना और सचिन ने साथ मिलकर काम करने की योजना भी बनाई थी.

यह खबर भी पढ़ें: परिवार बना दुश्मन! चंद्रचूड़ सिंह की चाची ने हथिया ली पुश्तैनी हवेली, सामने आई चौंकाने वाली कहानी

Tags: devoleena bhattacharjee
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

1990 का ₹1 करोड़ आज कितना रह गया? जानें महंगाई...

June 29, 2026

अनंत अंबानी ने तिरुपति में क्यों मुंडवाया सिर?

June 28, 2026

ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है?

June 28, 2026

कौन से फल खाने से पेट हेल्दी रहता है?

June 28, 2026

जैस्मीन भसीन और एली गोनी गोनी लव स्टोरी

June 28, 2026

घर बैठे पता करें आपका पासपोर्ट बना या नहीं, जानें...

June 28, 2026
पहले घर आकर दोनों ने पी शराब, फिर इस एक्ट्रेस को लेकर भिड़े; चंद दिनों बाद मृत मिला एक युवक, बाद में हुआ ऐसा कि…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पहले घर आकर दोनों ने पी शराब, फिर इस एक्ट्रेस को लेकर भिड़े; चंद दिनों बाद मृत मिला एक युवक, बाद में हुआ ऐसा कि…
पहले घर आकर दोनों ने पी शराब, फिर इस एक्ट्रेस को लेकर भिड़े; चंद दिनों बाद मृत मिला एक युवक, बाद में हुआ ऐसा कि…
पहले घर आकर दोनों ने पी शराब, फिर इस एक्ट्रेस को लेकर भिड़े; चंद दिनों बाद मृत मिला एक युवक, बाद में हुआ ऐसा कि…
पहले घर आकर दोनों ने पी शराब, फिर इस एक्ट्रेस को लेकर भिड़े; चंद दिनों बाद मृत मिला एक युवक, बाद में हुआ ऐसा कि…