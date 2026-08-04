Home > मनोरंजन > असम बाढ़ में फंसी मां, एक्ट्रेस लगा रही मदद की गुहार; रोते-बिलखते देवोलीना भट्टाचार्जी ने बयां किया दर्द

असम बाढ़ में फंसी मां, एक्ट्रेस लगा रही मदद की गुहार; रोते-बिलखते देवोलीना भट्टाचार्जी ने बयां किया दर्द

Devoleena Bhattacharjee On Assam Flood: टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने भावुक वीडियो साझा किया. उन्होंने बताया कि असम की बाढ़ में उनकी मां फंसी हैं. नानी और मासी के घर भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

By: Preeti Rajput | Published: August 4, 2026 8:32:06 AM IST

असम बाढ़ में फंसी मां, एक्ट्रेस लगा रही मदद की गुहार; रोते-बिलखते देवोलीना भट्टाचार्जी ने बयां किया दर्द
असम बाढ़ में फंसी मां, एक्ट्रेस लगा रही मदद की गुहार; रोते-बिलखते देवोलीना भट्टाचार्जी ने बयां किया दर्द


Devoleena Bhattacharjee On Assam Flood: टीवी की पॉपूलर एक्ट्रेस और दर्शकों को प्यारी गोपी इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. देवोलीना भट्टाचार्जी का परिवार असम में आई भयानक बाढ़ में फंस चुका है. इस मामले को लेकर एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया है. जिसमें वह रोते-रोते अपना दर्द बयां करती नजर आ रही है. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि उनकी मां और परिवार असम बाढ़ में फंस गया है और उन्हें काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है. उन्होंने बताया कि बाढ़ से वहां क्या हालात बने हुए हैं और दूसरे लोग व उनके परिवार किस तरह से गुजारा कर रहे हैं. एक्ट्रेस ने अपने फैंस से राज्य के लिए मदद की अपील भी की. साथ ही वह भी अपनी तरफ से मदद का हर संभव प्रयास कर रही हैं. 

बाढ़ में फंसी एक्ट्रेस की मां 

देवोलीना ने अपने इस वीडियो में असम में आई बाढ़ के बारे में खुलकर बात की. साथ ही इस दौरान वह भावुक भी होते हुए नजर आईं. उन्होंने फेसबुक लाइव के दौरान लोगों से बाढ़ में पीड़ित लोगों से राहत कार्यों की अपील की. उन्होंने लाइव में अपने आंसू रोकते हुए बताया कि उनकी मां और बाकी परिवार भी बाढ़  में फंसा हुआ है. जिसके कारण वह काफी ज्यादा परेशान हैं और बेबस महसूस कर रही हैं. उन्होंने बताया कि उनकी दादी और परिवार के बाकी सदस्य भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. 

You Might Be Interested In

नानी का घर हुआ बर्बाद

उन्होंने परिवार के बाकी लोगों के बारे में बात करते हुए कहा कि सभी सदस्य काफी बुरी लतरह से प्रभावित हुए हैं. उनकी नानी और मासी का घर तो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है. उन्होंने रोते हुए कहा कि सब खत्म हो गया है. कुछ भी नहीं बचा है. आप लोग भी वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं बचा है.’ देवोलीना ने बताया कि वह राहत कार्यों में मदद कर रही है. साथ ही उन्होंने बाकी स्टार्स और लोगों से पीड़ितों की मदद के लिए अपील की. 

ये भी पढ़ें: 26 की उम्र में पति की मौत, समाज के खिलाफ जाकर फिल्मों में रखा कदम, 40 साल के बेटे को खोया..जानिए उनकी दर्दभरी कहानी

पीड़ितों की मदद कर रही सरकार 

PTI के मुताबिक, असम सरकार ने बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित 75 हजार से अधिक परिवारों को अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी कर दी है. इसके लिए करीब 160 करोड़ रुपये दिए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि रविवार को बाढ़ से तीन और लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 85 हो गई. वहीं, बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या अब घटकर 1.35 लाख रह गई है.

ये भी पढ़ें: Lock Upp 2: कुत्ता पाल लूं लेकिन गौरव खन्ना नहीं! पति से अलग होते ही आकांक्षा चमोला ने दिखाया अपना असली रूप, जानें पूरा मामला

Tags: assam flooddevoleena bhattacharjeehome-hero-pos-2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोहेल खान ने सीमा सजदेह से तलाक के बाद पहली...

August 3, 2026

ज्यादा मूंग दाल खाने के नुकसान

August 3, 2026

इन 6 अनोखे किरदार में नजर आ चुके हैं सुनील...

August 3, 2026

साई सुदर्शन vs देवदत्त पडिक्कल, टेस्ट में कौन ज्यादा बेहतर?

August 3, 2026

‘रामायण’ के लिए किसने वसूली सबसे भारी रकम? हैरान कर...

August 3, 2026

खाना पचाने के लिए किस करवट सोना ठीक?

August 2, 2026
असम बाढ़ में फंसी मां, एक्ट्रेस लगा रही मदद की गुहार; रोते-बिलखते देवोलीना भट्टाचार्जी ने बयां किया दर्द

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

असम बाढ़ में फंसी मां, एक्ट्रेस लगा रही मदद की गुहार; रोते-बिलखते देवोलीना भट्टाचार्जी ने बयां किया दर्द
असम बाढ़ में फंसी मां, एक्ट्रेस लगा रही मदद की गुहार; रोते-बिलखते देवोलीना भट्टाचार्जी ने बयां किया दर्द
असम बाढ़ में फंसी मां, एक्ट्रेस लगा रही मदद की गुहार; रोते-बिलखते देवोलीना भट्टाचार्जी ने बयां किया दर्द
असम बाढ़ में फंसी मां, एक्ट्रेस लगा रही मदद की गुहार; रोते-बिलखते देवोलीना भट्टाचार्जी ने बयां किया दर्द