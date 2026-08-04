असम बाढ़ में फंसी मां, एक्ट्रेस लगा रही मदद की गुहार; रोते-बिलखते देवोलीना भट्टाचार्जी ने बयां किया दर्द

Devoleena Bhattacharjee On Assam Flood: टीवी की पॉपूलर एक्ट्रेस और दर्शकों को प्यारी गोपी इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. देवोलीना भट्टाचार्जी का परिवार असम में आई भयानक बाढ़ में फंस चुका है. इस मामले को लेकर एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया है. जिसमें वह रोते-रोते अपना दर्द बयां करती नजर आ रही है. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि उनकी मां और परिवार असम बाढ़ में फंस गया है और उन्हें काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है. उन्होंने बताया कि बाढ़ से वहां क्या हालात बने हुए हैं और दूसरे लोग व उनके परिवार किस तरह से गुजारा कर रहे हैं. एक्ट्रेस ने अपने फैंस से राज्य के लिए मदद की अपील भी की. साथ ही वह भी अपनी तरफ से मदद का हर संभव प्रयास कर रही हैं.

बाढ़ में फंसी एक्ट्रेस की मां

देवोलीना ने अपने इस वीडियो में असम में आई बाढ़ के बारे में खुलकर बात की. साथ ही इस दौरान वह भावुक भी होते हुए नजर आईं. उन्होंने फेसबुक लाइव के दौरान लोगों से बाढ़ में पीड़ित लोगों से राहत कार्यों की अपील की. उन्होंने लाइव में अपने आंसू रोकते हुए बताया कि उनकी मां और बाकी परिवार भी बाढ़ में फंसा हुआ है. जिसके कारण वह काफी ज्यादा परेशान हैं और बेबस महसूस कर रही हैं. उन्होंने बताया कि उनकी दादी और परिवार के बाकी सदस्य भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं.

नानी का घर हुआ बर्बाद

उन्होंने परिवार के बाकी लोगों के बारे में बात करते हुए कहा कि सभी सदस्य काफी बुरी लतरह से प्रभावित हुए हैं. उनकी नानी और मासी का घर तो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है. उन्होंने रोते हुए कहा कि सब खत्म हो गया है. कुछ भी नहीं बचा है. आप लोग भी वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं बचा है.’ देवोलीना ने बताया कि वह राहत कार्यों में मदद कर रही है. साथ ही उन्होंने बाकी स्टार्स और लोगों से पीड़ितों की मदद के लिए अपील की.

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पीड़ितों की मदद कर रही सरकार

PTI के मुताबिक, असम सरकार ने बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित 75 हजार से अधिक परिवारों को अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी कर दी है. इसके लिए करीब 160 करोड़ रुपये दिए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि रविवार को बाढ़ से तीन और लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 85 हो गई. वहीं, बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या अब घटकर 1.35 लाख रह गई है.

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