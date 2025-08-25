92 साल पहले हुआ था बॉलीवुड का फर्स्ट किसिंग सीन, 4 मिनट के लिप-लॉक ने मचाया तूफान!

बॉलीवुड और किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में आज खुलकर रोमांस रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं और इन सीन्स की वजह से अक्सर फिल्में काफी ज्यादा हिट साबित होती है, लेकिन इसकी नींव बहुत साल पहले ही रखी गई थी। 1933 में रिलीज हुई फिल्म ‘कर्मा’ को हिंदी फिल्मों की इतिहास में एक काफी खास जगह मिली हुई है क्योंकि इसी फिल्म में सबसे पहली बार किसिंग सीन दिखाया गया था और इस किसिंग सीन को करने वाले कोई और नहीं हिमांशु राय और देविका रानी थी। जो उसे समय के काफी बड़े एक्टर्स हुआ करते थे इन दोनों ने कैमरे पर लगभग 4 मिनट तक लंबा किस किया था। सोचिए उस समय जब लोगों ने यह पर्दे पर देखा होगा तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा? इस सीन ने सभी तरफ तहलका मचा कर रख दिया था कई जगह देखने वाले चौक भी गए थे और कई जगह इनका विरोध भी हुआ था।

देविका रानी और हिमांशु राय ने फिल्म ‘कर्मा’ में किया 4 मिनट तक किस

बॉलीवुड की फिल्म कर्मा में काम करने वाले एक्टर्स ही नहीं है बल्कि वह रियल लाइफ में हसबैंड एंड वाइफ भी थे देविका रानी और हिमांशु राय ने सन 1929 में शादी कर ली थी और 4 साल बाद मिलकर इस फिल्म में काम किया था और उनके किसिंग सीन का काफी ज्यादा नेचुरल और असली लगने के पीछे ये भी एक कारण था। उसे समय में किसी भी जोड़े का स्क्रीन पर इतने लंबे समयय तक किस करना बहुत ही मुश्किल बात होती थी

कर्मा का किसिंग सीन किसी धमाके से काम नहीं था

कर्मा का किसिंग सीन भारत में किसी विवाद से कम नहीं माना जाता है क्योंकि फिल्म के रिलीज होने के तुरंत बाद जगह-जगह पर इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया गया था। कुछ ऐसे समूह थे जिन्होंने इसको भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया और फिल्म को लेकर काफी ज्यादा हंगामा मचाया लेकिन कुछ ज्यादा दिनों तक या विरोध चल नहीं पाया क्योंकि यह फिल्म यूरोप खूब धमाल मचा रही थी विदेशी व्यूवर्स ने उसे काफी ज्यादा सराहा और कहा कि भारतीय सिनेमा अब मॉडर्न सोच को अपना रही है।

फिल्म कर्मा लाई सिनेमा में बदलाव

कर्मा काफी हिट साबित नहीं हुई थी लेकिन इस फिल्म ने लोगों के सोचने का नजरिया बदल दिया था देविका रानी को बाद में फर्स्ट लेडी आफ इंडियन सिनेमा कहां जाने लगा। भारतीय सिनेमा केवल एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि लोगों की सोच को भी बदलने का दम रखती है आज जब बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में किसिंग सीन काफी आम हो चुका है तो हमें याद रखना चाहिए कि इसकी शुरुआत 92 साल पहले की गई थी।