नई दिल्ली: 90 के दशक की खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्री प्रीति जिंटा लंबे समय से फिल्मी पर्दे से दूर हैं. प्रीति जिंटा अपनी शादी के बाद से लॉस एंजिल्स में रह रही हैं. वैसे तो वह अक्सर भारत आती रहती हैं, लेकिन साल 2016 में शादी के बाद वह पूरी तरह से यहीं शिफ्ट हो गई हैं. अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ अपना डर ​​शेयर किया है. लॉस एंजिलिस में लगी भीषण आग ने हर किसी के दिल में डर पैदा कर दिया है.

अमेरिका के लॉस एंजिल्‍स में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है. इस भीषण बहुत लोगों को बेघर कर दिया है. लोगों के घर जलकर राख हो गए हैं. कई बड़े सितारों के घर भी इस आग की चपेट में आ गए हैं. लॉस एंजिल्‍स में इस समय हर तरफ तबाही मची हुई है.कई लोग इस आग के बुझने की प्रार्थना कर रहे हैं. लॉस एंजिलिस में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी रहते हैं, जो इस धधकती आग को देखकर घबरा गए हैं. प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने वहां का मंजर बयां किया है.

I never thought I would live to see a day where fires would ravage neighbourhoods around us in La, friends & families either evacuated or put on high alert, ash descending from smoggy skies like snow & fear & uncertainty about what will happen if the wind does not calm down with…

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) January 11, 2025