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पिता देव आनंद की तरह क्यों नहीं चमक पाया सुनील आनंद का करियर? इन 4 फिल्मों के बाद छोड़ दी इंडस्ट्री

Sunil Anand Death: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का लंदन में निधन हो गया. पिता ने स्टार बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया, फिर क्यों फ्लॉप रहा करियर? यहां पढ़िए.

By: Shivani Singh | Published: July 28, 2026 8:48:31 PM IST

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का लंदन में निधन हो गया. पिता ने स्टार बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया, फिर क्यों फ्लॉप रहा करियर? यहां पढ़िए.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का लंदन में निधन हो गया. पिता ने स्टार बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया, फिर क्यों फ्लॉप रहा करियर? यहां पढ़िए.


बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का 26 जुलाई को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वह 70 वर्ष के थे. सुनील लाइमलाइट और चमक-धमक से दूर ही रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश नहीं की. अपने पिता देव आनंद की तरह वह भी फिल्मों में ही अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. देव आनंद का भी सपना था कि उनका बेटा एक बड़ा सुपरस्टार बने, पर सुनील का एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले ही सिमट गया. इसके बाद वह धीरे-धीरे रूपहले पर्दे और मीडिया की नजरों से दूर होते चले गए.

कब हुआ था सुनील आनंद का जन्म?

सुपरस्टार देव आनंद ने 1954 में अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी की थी. इसके दो साल बाद, यानी 1956 में उनके बेटे सुनील आनंद का जन्म हुआ. फिल्मी परिवार में पैदा होने के कारण हर किसी को यही उम्मीद थी कि सुनील भी अपने पिता के नक्शेकदम पर चलकर अभिनेता ही बनेंगे. देव आनंद भी यही चाहते थे कि उनका बेटा हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सुनील को फिल्मों में सफलता नहीं मिल सकी.

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सुनील आनंद की पढ़ाई और फिल्मी डेब्यू

अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद सुनील आनंद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेने अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया. सुनील ने साल 1984 में आई फिल्म ‘आनंद और आनंद’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी.

देव आनंद ने ही किया था बेटे की डेब्यू फिल्म का निर्देशन और निर्माण

देव आनंद ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए ‘आनंद और आनंद’ का निर्देशन और निर्माण खुद ही किया था. उन्होंने इस फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन अफसोस कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई.

कई फ़िल्म क्रिटिक्स का मानना ​​है कि सुनील आनंद में एक्टिंग का हुनर ​​था, लेकिन उन्हें ऐसी मज़बूत कहानियाँ या यादगार किरदार नहीं मिले जो किसी नए एक्टर को स्थापित कर सकें. इसी दौरान, 1980 और 1990 के दशक में अनिल कपूर, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, गोविंदा, आमिर खान और सलमान खान जैसे बॉलीवुड स्टार्स का उदय हुआ. इस ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन के बीच, सुनील आनंद अपनी अलग पहचान नहीं बना पाए.

सुनील आनंद ने की थीं ये 4 फिल्में

पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी उन्होंने तीन और फिल्मों में काम किया, लेकिन उनमें से भी कोई फिल्म कमाल नहीं दिखा सकी. लगातार चार फिल्में फ्लॉप होने के बाद सुनील को यह अहसास हो गया कि एक्टिंग उनके बस की बात नहीं है और उन्होंने हमेशा के लिए अभिनय से दूरी बना ली. उन्होंने ‘आनंद और आनंद’ (1984), ‘कार थीफ’ (1986), ‘मैने तेरे लिए’ (1988) और ‘मास्टर’ (2001) जैसी फिल्मों में काम किया था.

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