Home > मनोरंजन > सगी भांजी के प्यार में अंधा हुआ डायरेक्टर…रीति-रिवाजों को तोड़ रचाई शादी, पहली पत्नी से तोड़ लिए सारे रिश्ते-नाते!

सगी भांजी के प्यार में अंधा हुआ डायरेक्टर…रीति-रिवाजों को तोड़ रचाई शादी, पहली पत्नी से तोड़ लिए सारे रिश्ते-नाते!

Vijay anand Love Story :  देव आनंद बॉलीवुड का वो नाम है जो आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया। उनके परिवार के लोगों ने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। उनके भाई विजय आनंद को एक डायरेक्टर के तौर पर सफलता हासिल हुई।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 10, 2025 13:05:02 IST

सगी भांजी के प्यार में अंधा हुआ डायरेक्टर…रीति-रिवाजों को तोड़ रचाई शादी, पहली पत्नी से तोड़ लिए सारे रिश्ते-नाते!

Vijay anand Love Story : फिल्मी दुनिया में कई नाम हैं, जिन्होंने प्यार के लिए धर्म, जाति की सारी सीमाएं लांघ दी। बॉलीवुड में ऐसी कई प्रेम कहानियां सफल भी हुई है और कई अधूरी भी रह गई है। देव आनंद के भाई और दिग्गज डायरेक्टर विजय आनंद की लव भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने अपने प्यार के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिससे उनकी निजी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उनके इस फैसले ने पूरी इंडस्ट्री के साथ-साथ देश में भी बवाल मचाया। लेकिन विजय आनंद अपने फैसले से जरा भी नहीं हिले। 

अपनी सगी भांजी से की शादी 

विजय आनंद ने देव आनंद को सुपर स्टार बनाने में एक अहम किरदार निभाया है। उन्होंने 70-80 के दशक में कई शानदार फिल्मों का निर्देशन किया। जिसे इंडस्ट्री में देव आनंद को एक अलग पहचान मिली है। कई फिल्में तो कल्ट क्लासिक साबित हुई हैं। लेकिन निजी जिंदगी को लेकर लिए गए उनके फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया था। विजय आनंद ने सुषमा कोहली से शादी की। जो कि रिश्ते में उनकी सगी भांजी लगती थी। यानी उस लड़की से जो उनकी खुद की सगी बहन की बेटी थी। दोनों की शादी को लेकर उन दिनों काफी विवाद उठा।

Celebs Rakhi 2025: अक्षय कुमार से लेकर अमृता अरोड़ा तक… एक क्लिक में देखें, कैसे इन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ ने मनाया रक्षाबंधन

1978 में की थी दूसरी शादी 

विजय आनंद को लेकर विवाद तब खड़ा हुआ जब साल 1978 में उन्होंने परिवार का मान-सम्मान, रीति-रिवाजों और रिश्तों को ताक पर रख कर अपनी ही बड़ी बहन की बेटी सुषमा कोहली से दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी लवलीन थडानी से उनका तलाक हो चुका था। शादी को लेकर परिवार में भी जमकर बखेड़ा खड़ा हुआ। लेकिन फिर धीरे-धीरे मामला संभलता चला गया। इस शादी से कपल को एक बेटा हुआ, जिसके नाम उन्होंने ने वैभव रखा। वैभव भी फिल्म इंडस्ट्री से नाता रखते हैं। 

Naagin 7 में ‘वैम्प’ बनकर कहर ढाएगी ये हसीना, अपने जहरीले जाल में फंसाकर नागिन को देगी मात! एक-एक कर बिछाएगी शतरंज की बिसात…
 

Tags: vijay anand
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हेयर डाई लगाने से हो सकते है ये बड़े नुकसान

August 10, 2025

क्या आपको पता है खाने के बाद क्यों खाया जाता...

August 9, 2025

खाना शुरू कर दे बादाम, ये 5 बीमारियां रहेंगी कोसों...

August 9, 2025

मजे-मजे से खा रहे है मैगी, नुकसान सुन दंग रह...

August 9, 2025

गुड़ खाने के 5 बड़े नुकसान

August 9, 2025

आप भी पूरी दुनिया की कुछ खास डिशेज के बारे...

August 9, 2025
सगी भांजी के प्यार में अंधा हुआ डायरेक्टर…रीति-रिवाजों को तोड़ रचाई शादी, पहली पत्नी से तोड़ लिए सारे रिश्ते-नाते!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सगी भांजी के प्यार में अंधा हुआ डायरेक्टर…रीति-रिवाजों को तोड़ रचाई शादी, पहली पत्नी से तोड़ लिए सारे रिश्ते-नाते!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सगी भांजी के प्यार में अंधा हुआ डायरेक्टर…रीति-रिवाजों को तोड़ रचाई शादी, पहली पत्नी से तोड़ लिए सारे रिश्ते-नाते!
सगी भांजी के प्यार में अंधा हुआ डायरेक्टर…रीति-रिवाजों को तोड़ रचाई शादी, पहली पत्नी से तोड़ लिए सारे रिश्ते-नाते!
सगी भांजी के प्यार में अंधा हुआ डायरेक्टर…रीति-रिवाजों को तोड़ रचाई शादी, पहली पत्नी से तोड़ लिए सारे रिश्ते-नाते!
सगी भांजी के प्यार में अंधा हुआ डायरेक्टर…रीति-रिवाजों को तोड़ रचाई शादी, पहली पत्नी से तोड़ लिए सारे रिश्ते-नाते!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?