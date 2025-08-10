सगी भांजी के प्यार में अंधा हुआ डायरेक्टर…रीति-रिवाजों को तोड़ रचाई शादी, पहली पत्नी से तोड़ लिए सारे रिश्ते-नाते!

Vijay anand Love Story : फिल्मी दुनिया में कई नाम हैं, जिन्होंने प्यार के लिए धर्म, जाति की सारी सीमाएं लांघ दी। बॉलीवुड में ऐसी कई प्रेम कहानियां सफल भी हुई है और कई अधूरी भी रह गई है। देव आनंद के भाई और दिग्गज डायरेक्टर विजय आनंद की लव भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने अपने प्यार के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिससे उनकी निजी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उनके इस फैसले ने पूरी इंडस्ट्री के साथ-साथ देश में भी बवाल मचाया। लेकिन विजय आनंद अपने फैसले से जरा भी नहीं हिले।

अपनी सगी भांजी से की शादी

विजय आनंद ने देव आनंद को सुपर स्टार बनाने में एक अहम किरदार निभाया है। उन्होंने 70-80 के दशक में कई शानदार फिल्मों का निर्देशन किया। जिसे इंडस्ट्री में देव आनंद को एक अलग पहचान मिली है। कई फिल्में तो कल्ट क्लासिक साबित हुई हैं। लेकिन निजी जिंदगी को लेकर लिए गए उनके फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया था। विजय आनंद ने सुषमा कोहली से शादी की। जो कि रिश्ते में उनकी सगी भांजी लगती थी। यानी उस लड़की से जो उनकी खुद की सगी बहन की बेटी थी। दोनों की शादी को लेकर उन दिनों काफी विवाद उठा।

1978 में की थी दूसरी शादी

विजय आनंद को लेकर विवाद तब खड़ा हुआ जब साल 1978 में उन्होंने परिवार का मान-सम्मान, रीति-रिवाजों और रिश्तों को ताक पर रख कर अपनी ही बड़ी बहन की बेटी सुषमा कोहली से दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी लवलीन थडानी से उनका तलाक हो चुका था। शादी को लेकर परिवार में भी जमकर बखेड़ा खड़ा हुआ। लेकिन फिर धीरे-धीरे मामला संभलता चला गया। इस शादी से कपल को एक बेटा हुआ, जिसके नाम उन्होंने ने वैभव रखा। वैभव भी फिल्म इंडस्ट्री से नाता रखते हैं।

