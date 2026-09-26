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90s का वो हैंडसम हंक! जिसके लिए खून से लड़कियां लिखती थीं खत, देखने के लिए छत से लगा देती थीं छलांग

Dev Anand: जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर और 90s के सबसे हैंडसम हनक देव आनंद का जन्मदिन है. उन्होंने गाइड, हरे कृष्णा हरे राम और देश परदेस जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया है. उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया.

By: Heena Khan | Published: September 26, 2026 11:44:39 AM IST

Dev anand
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Dev Anand: जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर और 90s के सबसे हैंडसम हनक देव आनंद का जन्मदिन है. उन्होंने गाइड, हरे कृष्णा हरे राम और देश परदेस जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया है. उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया. आज भी जब हम पुराने ज़माने के हैंडसम और टैलेंटेड एक्टर्स की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले देव आनंद जी का नाम आता है. वहीं आज हम आपको बताएंगे कि उन्हें देखकर लड़कियों की दीवानगी का क्या आलम होता था. आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे. 

देव आनंद नहीं पहन सकते थे कला कोट 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लड़कियां उनकी इतनी दीवानी थीं कि वो जहां भी जाते थे, सैकड़ों-हजारों की भीड़ जमा हो जाती थी. सिर्फ यही नहीं बल्कि लड़कियां उन्हें खून से खत लिखती थीं. क्या आप जानते हैं कि देव आनंद के काला कोट पहनने पर बैन था? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देव आनंद के लिए लड़कियां इतनी पगल रहती थीं कि लड़कियां सिर्फ उनके दीदार के लिए कुछ भी कर गुजरती थीं. उनके बारे में एक मशहूर कहानी है कि उनके काला कोट पहनने पर बैन था. देव आनंद काले सूट में इतने हैंडसम लगते थे कि लड़कियां अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाती थीं. उन दिनों, कुछ लड़कियों ने उनका काला कोट पहनकर सुसाइड कर लिया था. इसलिए, कोर्ट को दखल देना पड़ा था. 

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बेहद रोमांटिक थे देव आनंद 

बताया जाता है कीदेव आनंद को 90s का सबसे रोमांटिक हीरो कहा जाता था. फिल्मों में  उनकी एक्टिंग और चलने के स्टाइल से हर कोई इम्प्रेस हो जाता था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देव आनंद एक शानदार एक्टर, टैलेंटेड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे. उनका असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था. 26 सितंबर, 1923 को जन्मे देव आनंद बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे. इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के बाद, एक्टर बनने का सपना लेकर वे 1940 के दशक की शुरुआत में मुंबई चले गए. क्या आप जानते हैं कि लगभग छह दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपना जादू चलाने वाले एवरग्रीन एक्टर देव आनंद को एक्टर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था? एक्टर बनने से पहले, देव आनंद एक क्लर्क की नौकरी करते थे. लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म “हम एक हैं” (1946) थी. इससे पहले, उन्होंने फिल्मों में छोटे-मोटे रोल किए थे.

Tags: 90s Bollywooddev anandhome-hero-pos-7
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