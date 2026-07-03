बीजेपी सांसद रवि किशन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, AI निर्मित अश्लील और अपमानजनक पोस्ट हटाने के निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा निर्मित अश्लील और मानहानिकारक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने आदेश दिया कि यदि आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने वाले उपयोगकर्ता एक सप्ताह के भीतर उसे नहीं हटाते हैं, तो गूगल को स्वयं उन लिंक्स को हटाना होगा. सुनवाई के दौरान, रवि किशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने बताया कि अभिनेता से संबंधित एआई द्वारा निर्मित अश्लील, पोर्नोग्राफिक और अन्य अपमानजनक सामग्री इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रीलों के रूप में प्रसारित की जा रही है. उन्होंने कई वेब लिंक्स का हवाला देते हुए उन्हें तत्काल हटाने का अनुरोध किया.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी रवि किशन की तस्वीरों और अन्य व्यक्तिगत पहचान संबंधी विशेषताओं का उनकी अनुमति के बिना दुरुपयोग कर रहे हैं

अधिवक्ता ने क्या कहा?

वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने अदालत को बताया कि एआई-निर्मित रीलों और अन्य डिजिटल सामग्री के जरिए रवि किशन के व्यक्तित्व का दुरुपयोग किया गया है. उनका कहना था कि इस तरह की सामग्री अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों का गंभीर उल्लंघन करती है. इसलिए अदालत से ऐसी सामग्री को तत्काल हटाने और भविष्य में इस तरह के दुरुपयोग पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है.

वकील ने 104.8 एफएम रेडियो पर प्रसारित होने वाले ‘इश्क’ कार्यक्रम के ‘व्हाट इज लव विद कवि किशन’ नामक सेगमेंट का भी हवाला दिया और तर्क दिया कि इसने रवि किशन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन किया और बिना अनुमति के उनकी पहचान का व्यावसायिक रूप से शोषण किया.

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