Naga Chaitanya के नाम से इंटरनेट पर चल रहा था बड़ा खेल, अब दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश से बंद हो जाएंगे ये सारे रास्ते!

Naga Chaitanya personality rights Case: साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नागा चैतन्य को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़े मामले में अंतरिम राहत मिली है. कोर्ट ने उनके व्यक्तित्व अधिकारों(personality rights) के उल्लंघन से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए उनके नाम, चेहरे और आवाज के बिना इजाजत इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है. अभिनेता ने डिजिटल प्लेटफॉर्म, मर्चेंडाइज लिस्टिंग, एआई-जनरेटेड कंटेंट और ऑनलाइन वीडियो में अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

अश्लील वेबसाइट्स और डीपफेक को लेकर कोर्ट पहुंचे अभिनेता

इस मामले की सुनवाई जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने की. नागा चैतन्य की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट वैभव गग्गर ने कोर्ट को बताया कि कई वेबसाइट्स ट्रैफिक बढ़ाने के लिए अभिनेता के नाम का इस्तेमाल बेहद आपत्तिजनक और अश्लील सर्च टर्म्स के साथ कर रही हैं. इसके अलावा, कोर्ट को कुछ ऐसे मर्चेंडाइज भी दिखाए गए जो बिना अभिनेता की अनुमति के उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर धड़ल्ले से बेचे जा रहे थे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि पॉर्नोग्राफिक वेबसाइट्स, एआई (AI) से बनी तस्वीरों, डीपफेक वीडियो और मानहानि करने वाले कंटेंट के जरिए नागा चैतन्य की पहचान का गलत तरीके से व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इन सभी आरोपों पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रतिवादियों को समन जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है.

पर्सनल लाइफ पर बने फेक कंटेंट और यूट्यूब का जिक्र

याचिका में नागा चैतन्य ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर इंटरनेट पर चल रहे मॉर्फ्ड कंटेंट और बदनाम करने वाले वीडियो पर भी गहरी चिंता जताई है. सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘यूट्यूब’ भी मौजूद रहा, क्योंकि कोर्ट में यूट्यूब पर होस्ट किए जा रहे इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट का मुद्दा भी उठा.

इसके साथ ही, अभिनेता ने डायनेमिक इंजंक्शन की भी मांग की है. यह एक ऐसा कानूनी जरिया है जिसके तहत अगर कोई वेबसाइट ब्लॉक होने के बाद भी नए यूआरएल या मिरर वेबसाइट के जरिए वही कंटेंट दोबारा अपलोड करती है, तो उस पर अपने आप रोक लग जाती है. ऑनलाइन पायरेसी और उल्लंघन के मामलों में यह बेहद असरदार माना जाता है.

एआई (AI) के इस दौर में सेलिब्रिटी राइट्स पर होगी बड़ी बहस

प्रतिवादियों के जवाब दाखिल करने के बाद अब कोर्ट इस मामले की आगे सुनवाई करेगा. कोर्ट इस बात की बारीकी से जांच करेगा कि डिजिटल दुनिया में किसी पब्लिक फिगर को ऑनलाइन दुर्व्यवहार, एआई के गलत इस्तेमाल और बिना इजाजत कमर्शियल यूज के खिलाफ किस हद तक कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए.

यह मामला ऐसे समय में आया है जब हाल के दिनों में कई भारतीय सेलिब्रिटीज ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स और डीपफेक के खिलाफ अदालतों का रुख किया है. इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट कुछ अन्य मशहूर हस्तियों के हक में ऐसे फैसले सुना चुका है, जो यह साफ दिखाता है कि इंटरनेट पर एआई-जनरेटेड कंटेंट, फेक एंडोर्समेंट और सेलिब्रिटीज की आवाज व चेहरे के गलत इस्तेमाल को लेकर कानून अब सख्त हो रहा है.