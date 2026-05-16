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धुरंधर 2 को राहत, ‘रंग दे लाल’ गाने के साथ ओटीटी पर होगी रिलीज, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, जानें पूरा मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने आदित्य धर की रणवीर सिंह स्टारर फ़िल्म धुरंधर 2 को OTT पर रिलीज़ करने की मंज़ूरी दे दी है, जिसमें 'रंग दे लाल' गाना भी शामिल है. आइए जानते हैं ऐसा क्यों किया गया?

By: Deepika Pandey | Published: May 16, 2026 6:55:24 PM IST

धुरंधर द रिवेंज
धुरंधर द रिवेंज


Dhurandhar The Revenge: अप्रैल की शुरुआत में त्रिमूर्ति फिल्म्स ने आदित्य धर के B62 स्टूडियोज और सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिट़ेड के ख़िलाफ़ कॉपीराइट उल्लंघन का मुक़दमा दायर किया था. यह मुक़दमा बिना इजाजत के 1989 की फ़िल्म त्रिदेव के तिरछी टोपीवाले गाने का धुरंधर द रिवेंज में इस्तेमाल करने के लिए किया गया था. वहीं अब दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़िल्म निर्माताओं को ये फिल्म रंग दे लाल गाने के साथ OTT पर रिलीज़ करने की इजाज़त दे दी गई है.

आखिर क्यों दी गई मंजूरी?

PTI के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने त्रिदेव के निर्माता त्रिमूर्ति फिल्म्स की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया, जिसमें धुरंधर द रिवेंज को OTT प्लेटफ़ॉर्म पर स्ट्रीम करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी. इस याचिका में कथित तौर पर बिना इजाज़त इस्तेमाल किए गए गाने ‘तिरछी टोपीवाले’ का ज़िक्र भी था. 14 मई को जारी आदेश में कोर्ट ने कहा कि ये फ़िल्म सिनेमाघरों में 19 मार्च को इसी गाने के साथ रिलीज़ हुई थी, इसलिए इसकी OTT रिलीज़ पर रोक लगाना ‘एक अजीब स्थिति पैदा करेगा’ और ‘समझ से बाहर होगा’.

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टी सीरीज को भरने होंगे 50 लाख

साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर त्रिमूर्ति फिल्म्स अपना केस साबित करने में कामयाब होती है, तो उसे उचित मुआवज़ा दिया जा सकता है. सुपर कैसेट्स को आमतौर पर T-Series के नाम से जाना जाता है. कोर्ट में उससे कहा गया कि वह चार हफ़्तों के अंदर कोर्ट में 50 लाख रुपये जमा करें. हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि फ़िल्म निर्माताओं ने T-Series के साथ हुए समझौते के आधार पर फ़िल्म में बड़ी रक़म, समय और मेहनत लगाई है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की ‘नुकसानदेह स्थिति में नहीं डाला जा सकता.

पहले भी त्रिदेव के गाने हुए रीमिक्स

हाई कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि टी सीरीज ने त्रिदेव के गानों का इस्तेमाल और प्रचार करके, उन्हें अपनी पिछली दो फ़िल्मों के रीमिक्स वर्शन में शामिल किया. साथ ही उन्होंने तिरछी  टोपीवाले गाने पर अपने पूरे अधिकार होने का दावा किया था. हालांकि उस समय इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. अदालत ने कहा कि उन्हें सिर्फ़ वादी के कहने पर भारी वित्तीय नुकसान उठाने का निर्देश नहीं दे सकती. वह भी तब, जब वादी अपनी गहरी नींद से जागने का फ़ैसला करे. बता दें कि अप्रैल में, दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘त्रिदेव’ के गाने को लेकर हुए विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा था, लेकिन मई तक, दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की बातचीत नाकाम रही. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म को गाने के साथ रिलीज करने और टी-सीरीज को 50 लाख रुपये कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया है.

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