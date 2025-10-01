इस हसीना का डांस वीडियो हुआ वायरल, ट्रोल्स बोले- ‘ओवर एक्टिंग की दुकान

टीवी की फेमस एक्ट्रेस दीपिका सिंह तो सबको याद होंगी, दिया और बाती हम में काम किया है. उन्हें एक्टिंग के साथ-साथ डांसिंग में भी बेहद इंटरेस्ट हैं, कई बार सोशल मीडिया पर अपनी डांस वीडियो पोस्ट करती और फैंस उनकी तारीफ करते है लेकिन कई बार लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल भी किया है. उन्होंने एक रील में यिम्मी-यिम्मी गाने पर साड़ी पहनकर डांस किया था सोशल मीडिया कर लोग दो हिस्सों में बंट गए

डांस रील पर सोशल मीडिया का ट्रोल अटैक

दीपिका सिंह की ट्रोलिंग इस हद तक बढ़ गई कि कमेंट बॉक्स नेगेटिविटी से भर गया, इस वीडियो में दीपिका येलो साड़ी पहनकर वो यिम्मी-यिम्मी गाने पर डांस करते हुए नजर आ रही है. कुछ यूजर्स ने कहा कि वह सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसी वीडियो बनाती है तो किसी ने उन्हें attention seeker भी कहा तो किसी ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि डांस से अच्छा तो एक्टिंग पर ध्यान दो वरना करियर खत्म हो जाएगा और कोई उन्हें ताना मारते हुए कहता कि यह स्टाइल आपको में शोभा नहीं देता है.

दीपिका सिंह ने दिया बेबाकी से जबाब

दीपिका सिंह ने इस ट्रोलिंग को हल्के में नहीं लिया और उन्होंने इसका बड़ी बेबाकी से जवाब दिया उन्होंने साफ कहा कि उन्हें दूसरों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता है डांस करने से उन्हें खुशी मिलती है. दीपिका ऐसा भी कहना है कि इंस्टाग्राम उनके लिए पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है बल्कि यह जगह उनके शौक पूरे करने का प्लेटफार्म है. उन्होंने कहा कि जो लोग ट्रोल्लिंग करते है वह खुद की जिंदगी से ही ना खुश है. दीपिका ने यह भी कहा कि जब वह एक्टिंग करती हैं तो प्रोफेशनल अंदाज़ में कई रीटेक लेती हैं क्योंकि वहां उनकी कमाई जुड़ी होती है लेकिन डांस में वह परफेक्ट दिखने के लिए मेहनत नहीं करतीं क्योंकि उनका मकसद सिर्फ फैंस के साथ खुशी शेयर करना है.

कौन है दीपिका सिंह ?

दीपिका सिंह टीवी दुनिया की जाने मानी एक्ट्रेस है., उन्होंने दिया और बाती हम सीरियल में संध्या का किरदार निभाया था और लाखों दिल में जगह बनाई थी. शो इतना पॉपुलर हुआ था कि दीपिका रातों रात स्टार बन गयी थी. पढ़ाई के दौरान वह थिएटर से जुड़ जाती के साथ-साथ क्लासिकल डांसर भी है ओडिसी डांस फॉर्म में ट्रेनिंग ले चुकी है.