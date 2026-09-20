‘तीन छोटे बच्चे…’ अभी पूरा नहीं हुआ दीपिका-रणवीर का परिवार? सामने आया एक्ट्रेस का पुराना VIDEO, 2013 में कही थी दिल की बात!

Deepika Padukone Old Interview Three Kids: बॉलीवुड के पावर कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 19 सितंबर को अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया है, जिसके बाद से उनके घर में खुशियों का माहौल है. बता दें कि इस कपल ने सितंबर 2024 में अपनी पहली बेटी ‘दुआ’ का वेलकम किया था और अब दूसरे बेबी के आने के बाद वे दो बच्चों के पेरेंट्स बन चुके हैं. जैसे ही दीपिका के मां बनने की यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उनका एक पुराना इंटरव्यू इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. साल 2013 में फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद के साथ हुए एक राउंडटेबल इंटरव्यू में दीपिका ने अपने परिवार को लेकर एक बड़ा सपना शेयर किया था कि कैसे वो भरे पूरे परिवार में अपने 3 बच्चों को दौड़ते-भागते देखना चाहती हैं. अब जब दीपिका और रणवीर ने अपनी दूसरी बेटी को वेलकम कर लिया है, तो उनका यह पुराना बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनके इस पुराने सपने को याद कर रहे हैं.

जब दीपिका ने बयां किया था अपना बड़ा सपना

आज से कई साल पहले, साल 2013 में दिए गए एक इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर दिल की बात कही थी. जब उनसे पूछा गया था कि अगर वह फिल्मों में नहीं होतीं, तो क्या कर रही होतीं? तब दीपिका ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया था कि वह चाहती हैं कि उनके घर में तीन छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे हों. उनका सपना था कि वह मां बनने के साथ-साथ अपने काम को भी मैनेज करें, अपने बच्चों को शूटिंग पर साथ लेकर जाएं और एक खुशहाल जिंदगी जिएं. आज भले ही उनके घर दूसरी बेटी आई हो, लेकिन उनके इस पुराने बयान ने बता दिया कि वह हमेशा से एक बड़ा और भरा-पूरा परिवार चाहती थीं.

रणवीर सिंह ने क्या कहा था फैमिली प्लानिंग पर?

रणवीर सिंह अपनी मस्ती और जिंदादिली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब बात दीपिका की आती है, तो वह उनके प्यार में पूरी तरह डूबे नजर आते हैं. साल 2021 में जब रणवीर अपना टीवी शो ‘द बिग पिक्चर’ होस्ट कर रहे थे, तब उन्होंने खुलकर अपने फ्यूचर प्लान्स और बच्चों की इच्छा जताई थी. रणवीर ने हंसते हुए कहा था कि वह अक्सर दीपिका की बचपन की क्यूट तस्वीरें देखते रहते हैं और दीपिका से मजाक में कहते हैं, “बस मुझे तुम्हारी जैसी एक छोटी सी बेबी दे दो, मेरी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी.”

शादी के कुछ साल बाद एक इवेंट के दौरान जब रणवीर सिंह से बच्चे पैदा करने और फैमिली प्लानिंग को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने बेहद प्यारा जवाब दिया था. रणवीर ने साफ कहा था कि यह पूरी तरह से दीपिका का फैसला होगा, क्योंकि वह उनसे ज्यादा मैच्योर और समझदार हैं. इसके अलावा, साल 2025 में ‘मैरी क्लेयर’ मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में दीपिका ने खुद इस बात को याद किया था कि रणवीर ने उनसे कहा था कि यह तुम्हारी बॉडी का डिसीजन है, इसलिए जब तुम पूरी तरह तैयार महसूस करो, तभी आगे बढ़ना.

बच्चों के फैसले को लेकर रणवीर हमेशा से यही मानते आए हैं कि एक औरत का शरीर इन बदलावों से गुजरता है, इसलिए फैमिली प्लानिंग का फाइनल डिसीजन हमेशा दीपिका का ही होना चाहिए.

मां के रूप में दीपिका का सबसे खूबसूरत रूप

जब से उनकी पहली बेटी दुआ इस दुनिया में आई है, रणवीर सिंह की नजरें अपनी पत्नी से हटती ही नहीं हैं. मैरी क्लेयर को दिए एक इंटरव्यू में रणवीर ने इमोशनल होकर कहा कि मदरहुड में दीपिका का यह रूप उन्होंने आज तक का सबसे बेहतरीन रूप देखा है. रणवीर ने बताया कि दीपिका अपनी बेटी में पूरी तरह से डूबी रहती हैं, बेहद केयरिंग और सेंसिटिव मां बनी हैं, जहां उनके लिए अब सब कुछ यानी उनकी हर प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी बन चुकी है.

नन्हीं परी के आने से दोगुनी हो गई खुशियां

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने पिछले साल सितंबर 2024 में अपनी पहली बेटी ‘दुआ’ का स्वागत किया था और अब ठीक दो साल बाद, 19 सितंबर को उनके घर में दूसरी नन्हीं परी ने कदम रख दिया है. सोशल मीडिया पर एक सिंपल और क्यूट सा बेबी फुटप्रिंट वाला कार्ड शेयर करके इस कपल ने फैंस को यह गुड न्यूज दी. फैंस और तमाम बॉलीवुड सेलेब्स इस जोड़ी को जमकर बधाइयां दे रहे हैं. दीपिका का पुराना सपना भी अब धीरे-धीरे सच होता दिख रहा है, और फैंस यह देखने के लिए बेताब हैं कि यह कूल पेरेंट्स अपनी दोनों बेटियों के साथ अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करते हैं.

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