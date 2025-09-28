LipKiss, डायमंड और ‘क्रेजी फीमेल’! एक्ट्रेस का अफेयर नहीं, था फुल ‘बवाल’
Deepika Padukone Affairs: बॉलीवुड एक्ट्रेस के अफेयर सिर्फ लव और रोमांस तक नहीं होते हैं. बल्कि फुल बवाल से भरे होते हैं. ऐसा ही अफेयर दीपिका और भगौड़े विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ का रहा है.

By: Prachi Tandon | Published: September 28, 2025 3:00:32 PM IST

Deepika Padukone and Sidharth Mallya Affair: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण कभी ऑफ डिमांड नहीं होती हैं. पहले वह अपने अफेयर्स को लेकर सोशल मीडिया पर लाइमलाइट में रहती थीं, तो अब शादी के बाद फिल्मों की कंट्रोवर्सी से सुर्खियां बटोरती हैं. इन दिनों दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) बैक-टू-बैक संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट और हजार करोड़ी क्लिक 2898 एडी के सीक्वल से बाहर होने की वजह से चर्चाओं में बनी हुई हैं. लेकिन, आज हम यहां एक्ट्रेस की किसी फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि उनके एक पुराने कंट्रोवर्शियल लव अफेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं. जी हां, यह वही अफेयर है जिसमें दीपिका के एक्स ने उन्हें क्रेजी फीमेल कह दिया था और फुल बवाल हुआ था. 

दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ माल्या का अफेयर

दीपिका और सिद्धार्थ (Sidharth Mallya) के बवाली अफेयर की शुरुआत तब हुई थी जब एक्ट्रेस बॉलीवुड में अपने पैर जमा ही रही थीं. वहीं, माल्या के बेटे सिद्धार्थ अपनी फैमिली का बिजनेस देख रहे थे और IPL फ्रेंचाइजी RCB भी संभाल रहे थे. दीपिका (Deepika Padukone Controversy) की RCB गेम्स में मौजूदगी और टीम के प्लेयर्स से दोस्ती ने उन्हें सिद्धार्थ के करीब ला दिया था. जिसके बाद दोनों पब्लिक इवेंट्स, अवार्ड शोज, पार्टीज और आईपीएल मैच में साथ दिखना शुरू हो गए थे. 

दीपिका और सिद्धार्थ का कंट्रोवर्शियल Kiss

बात है 2011 के RCB vs KKR के एक मैच की, जहां दीपिका (Deepika Padukone LipKiss) और सिद्धार्थ माल्या एक साथ स्टेडियम में मौजूद थे. मैच में जैसे ही आरसीबी ने बाजी मारी वैसे ही खुशी के मारे दीपिका और सिद्धार्थ आउट ऑफ कंट्रोल हो गए. वह दोनों जीत की खुशी में इतना डूब गए कि खचाखच भरे स्टेडियम में एक-दूसरे को किस करने लग गए थे. सिद्धार्थ और दीपिका का यह लिप-लॉक पूरी दुनिया ने देखा था. 

दीपिका ने रख लिए सिद्धार्थ के दिए डायमंड और गिफ्ट!

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Affairs) से ब्रेकअप के बाद सिद्धार्थ माल्या ने एक्ट्रेस पर बड़े आरोप लगाए थे और उन्हें बातों ही बातों में गोल्ड डिगर कह दिया था. सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू दिया था, जहां किंगफिशर के मालिक विजय माल्या के बेटे ने दावा किया था कि उन्होंने रिश्ते में रहते हुए दीपिका को डायमंड्स और महंगे गिफ्ट दिए थे. लेकिन, दीपिका ने ब्रेकअप के बाद उन्हें वापस नहीं किया.

इतना ही नहीं, सिद्धार्थ का यह भी कहना था कि दीपिका भूल गई हैं कि मैंने महंगे हीरे, लग्जरी बैग और वेकेशन पर खूब पैसे खर्च किए हैं. इतना ही नहीं, उसके और उसके दोस्तों के लिए पार्टीज भी होस्ट की हैं. 

सिद्धार्थ ने दीपिका को कह दिया था क्रेजी फीमेल!

दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ माल्या (Deepika and Sidharth Mallya) का रिश्ता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है. रिश्ते में रहते हुए उन्होंने जितनी लाइमलाइट बटोरी है, उतनी ही अलग होने के बाद. सिद्धार्थ ने एक अन्य इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण को क्रेजी फीमेल कह दिया था. सिद्धार्थ का कहना था, दीपिका एक क्रेजी महिला है, मैंने उसे कहा था कि मैं उसके पैसे लौटा दूंगा, जब मेरे पिता का लोन उतर जाएगा और सरकार उन्हें फ्री कर देगी. लेकिन, वह इसके लिए तैयार नहीं थी. 

