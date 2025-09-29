दीपिका हैं ‘धोखेबाज’! रणवीर को किया ‘चीट’, Fun के लिए कर रही थीं डेट?

Deepika Padukone and Ranveer Singh Relationship: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता है. उनकी कोई फिल्म आ रही होती है, तो उससे पहले कोई न कोई विवाद खड़ा हो जाता है. अगर फिल्म से पहले कंट्रोवर्सी नहीं होती तो उनके रिश्तों के टूटने-बनने की खबरें आने लगती हैं. इन दिनों एक्ट्रेस हाथ से 2 बड़ी फिल्में फिसलने की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. ऐसे में उनका हर नया-पुराना विवाद भी लाइमलाइट में बना हुआ है. जिनमें से एक है दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के लव अफेयर्स.

दीपिका कर रही थीं रणवीर को चीट!

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Controversies) ने ऐसे तो अपनी लव लाइफ कभी छिपाई नहीं है. उन्होंने हमेशा खुले में अपने रिश्तों को माना है. लेकिन, जब उन्होंने रणवीर सिंह (Ranveer singh) के साथ रहते हुए दूसरे लोगों को मजे के लिए डेट करने की बात कही थी, तो फैंस भौचक्के रह गए थे. जी हां, करण जौहर के कंट्रोवर्शियल चैट शो कॉफी विद करण में जब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक साथ पहुंचे थे तब एक्ट्रेस ने अपनी लव लाइफ को लेकर हैरान करने वाला स्टेटमेंट दे दिया था.

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Films) ने रणवीर सिंह के साथ कोर्टशिप के दिनों पर बात करते हुए कहा था, मैं कुछ समय सिंगल रहना चाहती थी. क्योंकि, मैं मुश्किल रिलेशनशिप्स से बाहर निकली थी. उस फेज में किसी से अटैच नहीं होना चाहती थी और कमिटमेंट भी नहीं चाहिए था, बस मजे करना चाहती थी.

रणवीर के साथ रहते हुए दूसरों को कर रही थीं डेट?

I wasn’t committed, so I was casually seeing others while also spending time with him. 5 seconds later… I can’t recall if I was seeing other people or who I might have been with when we were hanging out. Kehna Kya Chahte hO?#KoffeeWithKaran8pic.twitter.com/wqT7BvNptG — KING UMAR ジ (@143all1) October 26, 2023

करण जौहर (Karan Johar Show) के शो में दीपिका ने बताया था, हमारे बीच कोई कमिटमेंट नहीं था. हमने एक-दूसरे को परमिशन दे रखी थी कि किसी और के साथ भी टेक्निकली समय बिता सकते हैं. और एक-दूसरे के पास वापस भी आ सकते हैं. इतना ही नहीं, दीपिका आगे कहती हैं, वह दूसरे लोगों से भी मिल रही थीं. उन्हें किसी में दिलचस्पी नहीं थी और न ही मिलकर एक्साइटमेंट आ रही थी. क्योंकि, दिमाग में वह कमिटेड थीं. एक्ट्रेस का कहना था, वह दूसरों से मिल रही थीं, लेकिन उन्हें दिमाग में ऐसा था कि वापस वहीं (रणवीर के पास) जाना है.

कई लोगों को कर रही थीं डेट?

दीपिका पादुकोण की बातें सुन रहे पति रणवीर सिंह (Ranveer Singh Controversies) कहते हैं, उन्हें याद है कि शुरुआत के 6 महीनों में 2-3 आशिक थे. रणवीर की यह बात सुनकर दीपिका हैरान होती हैं, जिसपर करण जौहर हंसने लगते हैं. तब रणवीर बात खत्म करते हुए कहते हैं, कई लड़के इनके साथ कोर्टशिप में थे.

दीपिका पादुकोण आगे बोलती हैं, कि उन्हें कोई याद नहीं आ रहा है. जिसपर रणवीर थोड़ी नाराजगी में कहते हैं, अभी कह रही थी दूसरे लोगों से मिल रही थी अब तुमको याद नहीं आओ रहा? इतना ही नहीं, रणवीर कहते हैं, उन्हें अच्छी तरह याद हैं. दीपिका आगे बात खत्म करते हुए कहती हैं, हम इसपर बाद में बात करेंगे.

करण जौहर के शो में दीपिका और रणवीर की यह बातें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थीं. बता दें, दीपिका औऱ रणवीर, कॉफी विद करण के सीजन 8 के पहले एपिसोड में आए थे.