Deepika Ranveer Second Baby Name: दुआ के बाद फिर से ‘द’ से रखा दीपिका-रणवीर ने बेटी का नाम; महानवमी पर उठाया पर्दा

Deepika Ranveer Second Daughter Name: बॉलीवुड के सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर ने एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है. दूसरी बेटी के जन्म के करीब एक महीने बाद कपल ने मंगलवार 20 अक्टूबर 2026 को महानवमी और दशहरा के खास मौके पर अपनी लाडली का नाम दुनिया के सामने रखा है. दीपिका ने सोशल मीडिया पर परिवार की तस्वीर शेयर करते हुए बेटी का नाम बताया. ऐसे में चलिए जानें कि कपल ने अपनी दूसरी बेटी का क्या नाम रखा है?

महानवमी पर सामने आया बेटी का नाम

दीपिका ने सोशल मीडिया पोस्ट में परिवार की तस्वीर साझा की, जिसमें रणवीर सिंह और उनकी दोनों बेटियां नजर आ रही हैं. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि Of Love & Abundance… Devi Padukone Singh यानी प्यार और प्रचुरता… देवी पादुकोण सिंह. इसके साथ उन्होंने नजर से बचाने वाला इमोजी भी लगाया.

इस खास मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स और फैंस ने कपल को बधाइयां देनी शुरू कर दीं. मृणाल ठाकुर, बिपाशा बासु, शरवरी वाघ और भूमि पेडनेकर समेत कई सेलेब्स ने पोस्ट पर प्यार बरसाया. सिंगर हर्षदीप कौर ने भी कपल को शुभकामनाएं दीं

‘देवी’ नाम क्यों खास है?

महानवमी के दिन बेटी का नाम ‘देवी’ रखना अपने आप में खास है. भारतीय परंपरा में ‘देवी’ शब्द शक्ति, दिव्यता, गरिमा और स्त्री शक्ति से जुड़ा है. इसलिए त्योहार के मौके पर इस नाम की घोषणा ने फैंस की दिलचस्पी और बढ़ा दी है.

कपल के बारे में

दीपिका और रणवीर की लव स्टोरी फिल्म गोलियों की रासलीला राम-लीला के सेट पर शुरू हुई थी. लगभग छह साल तक डेटिंग करने के बाद, उन्होंने 2018 में इटली के लेक कोमो में शादी की. कपल ने कोंकणी और सिंधी रीति-रिवाजों से शादी की. इसके बाद सितंबर 2024 में कपल ने अपनी पहली बेटी दुआ का स्वागत किया. बता दें कि, 19 सितंबर, 2026 को अपनी दूसरी बेटी के जन्म की खुशखबरी शेयर की थी.