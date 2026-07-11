Deepika Padukone Pregnancy: प्रेग्नेंसी के दौरान हो रही ये समस्याएं! दीपिका पादुकोण ने शेयर की स्टोरी, खास अंदाज में दिखाई गर्भावस्था की चुनौतियां

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और उनके पति रणवीर सिंह जल्द ही अपने दूसरे बच्चे के माता-पिता बनने वाले हैं. इस बीच दीपिका ने फैंस के साथ अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़ी एक ख़ास अपडेट साझा की है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रेग्नेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान हो रही शारीरिक चुनौतियों को एक अलग अंदाज में बताया. दरअसल, दीपिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रील शेयर की है, जो उनकी मौजूदा हालत को भी दर्शाती है, क्योंकि एक्ट्रेस की दूसरी प्रेग्नेंसी की ये तीसरी तिमाही है.

दीपिका पादुकोण का अनोखा अंदाज

दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक रील शेयर की, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला को तीसरी तिमाही में धीरे-धीरे बाथरूम की ओर जाते हुए दिखाया गया है. दीपिका ने इस स्टोरी के साथ एक उल्टा स्माइली वाला इमोजी लगाया, जो दिखाता है कि वो भी कुछ इसी तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं.

गौरतलब है कि दीपिका और रणवीर सिंह ने अप्रैल में एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने दूसरे बच्चे के आने की खबर दी थी. इस पोस्ट में रणवीर और दीपिका के साथ उनकी बेटी दुआ भी थी, जो अपने हाथ में एक पॉजिटिव प्रेग्नेंसी टेस्ट पकड़े हुए नजर आई थी. इससे पहले रणवीर और दीपिका ने सितंबर 2024 में अपनी पहली संतान बेटी दुआ का स्वागत किया था. दुआ के जन्म के बाद से ही दीपिका फिल्म इंडस्ट्री में काम और निजी जिदगी के बीच बेहतर संतुलन को बढ़ावा देने और 8 घंटे की शिफ्ट की मांग करने को लेकर चर्चा में रही हैं.

वर्कफ़्रंट पर दीपिका पादुकोण

दीपिका के वर्कफ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण की पाइपलाइन में अभी कई बड़ी फिल्में हैं. शाहरुख खान के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘किंग’ सहित कई फिल्मों में दीपिका दमदार भूमिका निभा रही हैं. प्रेग्नेंसी के बीच वो फिल्म की शूटिंग कर रही हैं. बता दें कि ‘किंग’ 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलावा दीपिका अल्लू अर्जुन और एटली की पैन-इंडिया तेलुगु एक्शन फिल्म ‘राका’ में भी नजर आएंगी. साथ ही संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ में भी उनके एक खास रोल में दिखाई देने की चर्चाएं तेज हैं.