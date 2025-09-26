‘डरावनी’ दीपिका का फिल्मी चेहरा कब आएगा सामने? 18 सालों से फैंस की आंखें कर रहीं इंतजार!
Deepika Padukone Films: क्या दीपिका पादुकोण कभी हॉरर फिल्म में नजर आएंगी? क्या वह हॉलीवुड जाकर अपना हॉरर लुक स्क्रीन पर दिखाएंगी? यह सवाल उठना लाजमी हैं, क्योंकि दीपिका ने 18 साल के अपने करियर में एक भी हॉरर फिल्म नहीं दी है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 26, 2025 11:26:51 AM IST

Deepika Padukone Movies: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. कभी वह साउथ इंडियन गर्ल बनकर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ स्क्रीन पर चमकीं, तो कभी रानी बनकर इतिहास को दुनिया के सामने रखा. इतना ही नहीं, दीपिका (Deepika Padukone) ने सोशल मैसेज देने वाली छपाक जैसी फिल्म भी की. दीपिका पादुकोण के फिल्मी करियर के पन्ने पलटकर देखें तो एक्ट्रेस ने रोमांटिक, पीरियड ड्रामा से लेकर एक्शन फिल्मों में अपना कमाल दिखाया है. लेकिन, वह अभी तक किसी हॉरर फिल्म का हिस्सा नहीं बनी हैं. ऐसे में दीपिका के डाई हार्ट फैंस अब इस इंतजार में है कि दीपिका कब कोई हॉरर या हॉरर कॉमेडी में दिखाई देंगी.  

क्या कभी हॉरर फिल्म करेंगी दीपिका पादुकोण?

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Films) की पहली फिल्म ओम शांति ओम साल 2007 में रिलीज हुई थी और अब 2025 तक, एक्ट्रेस के फिल्मी करियर को 18 साल हो गए हैं. लेकिन, एक्ट्रेस अभी तक एक भी हॉरर फिल्म में नजर नहीं आई हैं. हालांकि, साल 2019 में ऐसी खबरें जरूर सामने आई थीं कि दीपिका पादुकोण, साउथ एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी की तेलुगु भाषा में बनी हॉरर फिल्म अरुंधती की हिंदी रीमेक करेंगी. 

रिपोर्ट्स तो ऐसी भी थीं कि दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Horror Movie) की हॉरर फिल्म का नाम भी तय कर लिया गया है. लेकिन, उस फिल्म का आजतक कोई अता-पता नहीं है. अरुंधती के रीमेक की खबरें भी कई सालों से शांत है. ऐसे में फैंस को जल्द ही दीपिका के किसी हॉरर फिल्म में दिखने के चांस नहीं नजर आ रहे हैं. 

दीपिका पादुकोण के हाथ से निकल रही हैं फिल्में? 

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Controversy) कभी भी ऑफ डिमांड नहीं रही हैं. जब से वह फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनी हैं, तब से फिल्मों के उन्हें लगातार ऑफर मिलते रहे हैं और ब्रांड्स की वह पसंदीदा रही हैं. लेकिन, पिछले एक-दो साल में एक्ट्रेस के हाथों से कई फिल्में निकली हैं और ब्रांड्स ने भी हाथ छोड़ा है. 

हाल में एक्ट्रेस बैक-टू-बैक दो साउथ फिल्मों से बाहर हुई हैं. एक फिल्म में 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड की वजह से उनकी संदीप रेड्डी वांगा से बिगड़ी, तो दूसरी में फीस के बवाल ने एक्ट्रेस को बाहर करवा दिया. हालांकि, दीपिका पादुकोण ने स्पिरिट और कल्कि 2898एडी से बाहर होने पर किसी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है. लेकिन, कल्कि के सीक्वल से ऑफिशियली बाहर होने के दो दिन में एक्ट्रेस ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan King) के साथ अपनी फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी थी. बता दें, दीपिका फिलहाल शाहरुख के साथ पोलेंड में किंग की शूटिंग कर रही हैं. 

