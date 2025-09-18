फीस हाइक और लग्जरी डिमांड्स पर टूटी डील, Kalki 2898 AD सीक्वल से दीपिका पादुकोण आउट
Deepika Padukone Out From Kalki Sequel: कल्कि 2898 एडी सीक्वल में दीपिका पादुकोण अब नहीं होंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फीस में बढ़ोतरी और लग्जरी डिमांड्स प्रोडक्शन टीम को स्वीकार नहीं थे.

By: Shraddha Pandey | Published: September 18, 2025 5:45:33 PM IST

Kalki 2898 AD Sequel: प्रभास (prabhas) और अमिताभ बच्चन (Amitabh bachchan) की सुपरहिट फिल्म कल्कि 2898 एडी (Kalki 2898 AD) का सीक्वल बनने की तैयारियां जोरों पर हैं. लेकिन, इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगी.

निर्माता कंपनी Vyjayanthi Movies ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने और दीपिका ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है. उनका कहना है कि ऐसे मेगा-स्केल प्रोजेक्ट को ‘सिर्फ कमिटमेंट नहीं, उससे कहीं ज्यादा डेडिकेशन चाहिए’ और यह तालमेल बन नहीं पा रहा था.

दीपिका की लग्जरी मांग ने तोड़ी डील?

मामले की जड़ में क्या है, इसे लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि दीपिका ने फीस में लगभग 25% इजाफा, साथ ही 5 स्टार सुविधाएं और 25-सदस्यीय पर्सनल एंटॉरेज के लिए इंतजाम की मांग की थी. इतना ही नहीं, उन्होंने शूटिंग घंटों को भी सीमित करने की शर्त रखी, जबकि फिल्म का वीएफएक्स और टेक्निकल वर्क बेहद समय लेने वाला है. प्रोडक्शन टीम के लिए यह डील प्रैक्टिकली मुश्किल हो गई.

दीपिका की जगह कौन ले रहा?

इससे पहले भी दीपिका का नाग अश्विन निर्देशित प्रोजेक्ट स्पिरिट से बाहर निकलना चर्चा में रहा था. उस बार भी उनके काम के घंटे और क्रीएटिव मतभेद मुद्दा बने थे. फिलहाल, यह साफ नहीं है कि दीपिका की जगह किसे कास्ट किया जाएगा या स्क्रिप्ट में बदलाव होंगे. लेकिन, इस फैसले ने फैंस को जरूर हैरान कर दिया है. क्योंकि, पहली फिल्म में उनका किरदार कहानी की अहम कड़ी था. सोशल मीडिया पर अब यही सवाल घूम रहा है कि बिना दीपिका Kalki 2898 AD का अगला अध्याय कैसा होगा?

