फिल्में चलने का ठिकाना नहीं, करियर की ढलान पर डबल फीस और नखरों ने किया दीपिका को पिक्चर से बाहर
फिल्में चलने का ठिकाना नहीं, करियर की ढलान पर डबल फीस और नखरों ने किया दीपिका को पिक्चर से बाहर

Deepika Padukone removed from Kalki: दीपिका पादुकोण ने अपने ड्रामे की वजह से एक और फिल्म गंवा दी. कल्कि के सीक्वल में उनकी डबल फीस की मांग और हाई प्रोफाइल नखरे ना उठा पाने की वजह से प्रोड्यूसर्स ने उन्हें फिल्म से निकाल फेंका.

By: Shraddha Pandey | Published: September 19, 2025 12:58:01 AM IST

Deepika Padukone Removed From kalki
Deepika Padukone Removed From kalki

Deepika Padukone Won’t Star In Kalki Sequel: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने कल्कि 2898 एडी (Kalki 2898 AD) के पहले पार्ट में अपनी धमाकेदार एक्टिंग से दर्शकों को इंप्रेस कर दिया था. इसके बाद जब प्रोड्यूसर्स ने दूसरे पार्ट पर काम करना शुरू किया तो दीपिका की नौटंकी सातवें आसमान पर जा पहुंची. खबरों से ऐसा प्रतीत होता है कि दीपिका ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी हैं. हाल ही में प्रोड्यूसर्स ने उन्हें फिल्म से निकाल फेंकने का ऐलान कर दिया है. उसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि उनकी लग्जरी डिमांड्स हैं. 

अपने हाई-फाई रवैये की वजह से उन्होंने अपने हाथ से एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म गंवा दी. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि उन्हें फिल्म से चाय में मक्खी की तरह निकाल फेंका गया. दरअसल, दीपिका ने इस मेगा-स्केल प्रोजेक्ट के लिए अपना चार्ज बढ़ाने की मांग की. उन्होंने फीस में लगभग 25% इन्क्रिमेंट के लिए कहा. इतनी मोटी रकम मांग के बाद वो थमीं नहीं. उनका लालच उन्हें डिमांड्स को बढ़ाता गया और उन्हें 5 स्टार ट्रीटमेंट पर ले आया. साथ ही, उन्होंने 25 लोगों की टीम की भी शर्त रख दी. अपनी आइडियल एक्ट्रेस के लिए ये बातें सुनकर आप भी हैरान होंगे. लेकिन, इस बात में सच्चाई भी है.

बताया ये भी जा रहा है कि दीपिका के शिफ्ट को लेकर भी खूब नाटक हैं. वो चाहती हैं कि प्रोड्यूसर्स उनके हिसाब से काम करें. उनके साथ 8 घंटे की शिफ्ट वाला चक्कर है. इसके पहले भी एक फिल्म के लिए उनके यही बिहेवियर की वजह से उनका पत्ता कट गया था. मेकर्स ने उनके नखरे उठाने से साफ इनकार करते हुए कह दिया कि ये प्रोजेक्ट बेहतर कमिटमेंट का हकदार है.

मेकर्स का पोस्ट



करियर को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हैं दीपिका?

दीपिका का ये ऐटिट्यूड बताता है कि अब वो फिल्मों को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी हैं. शायद उन्हें लगता है कि ग्लोबल एक्ट्रेस बनने के बाद उनकी हर डिमांड को सर-आंखों पर रखा जाएगा. लेकिन, उनकी बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया. इसके बाद ही मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके उन्हें रास्ते से ही हटा दिया. इसके साथ, उनकी सारी डिमांड्स धरी की धरी रह गईं. 

दीपिका का 8 घंटे वाला नाटक उन्हें ले ना डूबे?

खबरों के मुताबिक, ये ड्रामे दीपिका पहली बार नहीं कर रहीं. इसके पहले भी अपने नखरों की वजह से वो अपने हाथ से अच्छा-खासा प्रोजेक्ट गंवा बैठी थीं.  डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की पिक्चर ‘स्पिरिट’ (Spirit) में भी उन्होंने 8 घंटे वाला नाटक किया था. जिसके बाद फिल्म से उन्हें निकाल दिया गया. इस वक्त वैसे ही दीपिका अपने करियर की ढलान पर हैं. प्रेग्नेंसी के बाद उनके हाथों से फिल्में रेत की तरह फिसलती नजर आ रही हैं. ऐसे में सवाल ये उठता है कि उनकी ये बड़ी-बड़ी मांगें कहीं उन्हें ले ना डूबे?

फिल्में चलने का ठिकाना नहीं, करियर की ढलान पर डबल फीस और नखरों ने किया दीपिका को पिक्चर से बाहर

फिल्में चलने का ठिकाना नहीं, करियर की ढलान पर डबल फीस और नखरों ने किया दीपिका को पिक्चर से बाहर

