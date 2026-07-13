Deepika Padukone: नए Ad वीडियो में छा गयीं दीपिका पादुकोण, प्रेग्नेंसी ग्लो और बेबी बंप के साथ बेहद खूबसूरत दिखीं एक्ट्रेस, फैंस हुए दीवाने

Deepika Padukone Baby Bump: दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी एंजॉय कर रही हैं. उनका हालिया विज्ञापन इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें उनका बेबी बंप भी दिख रहा है.

एक वैश्विक होटल चेन के विज्ञापन में दीपिका एक स्टाइलिश ब्लू कलर के पैंटसूट में नज़र आ रही हैं. इंस्टाग्राम पर शेयर किये गए इस वीडियो में दीपिका पादुकोण का दूसरी प्रेग्नेंसी में ग्लो और कॉन्फिडेंस दोनों बखूबी नजर आ रहा है.

कुछ ही घंटों में वायरल हो गया वीडियो

खबरों के अनुसार, अभिनेत्री ने अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती होने के दौरान ही इस विज्ञापन की शूटिंग की थी. यह विज्ञापन कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर छा गया, क्योंकि प्रशंसक दीपिका के दमकते लुक की तारीफ करते हुए उनके बेबी बंप की ओर इशारा कर रहे थे. एक यूजर ने लिखा, “दुआ की मम्मी बेबी बंप के साथ कमाल लग रही हैं.” वहीं एक और यूजर ने लिखा, “वो छोटा सा बेबी बंप!”

बता दें कि दीपिका पादुकोण ने इस साल अप्रैल में रणवीर सिंह के साथ अपनी दूसरी गर्भावस्था की घोषणा की थी. दीपिका ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी दुआ की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वह एक पॉजिटिव प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकड़े हुए थी, साथ में दो ईविल आई वाले इमोजी भी थे.

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी

दीपिका और रणवीर का विवाह 14 नवंबर, 2018 को इटली के लेक कोमो में एक भव्य और निजी समारोह में हुआ था. उनकी शादी में दोनों परिवारों का सम्मान किया गया और दीपिका की कोंकणी परंपराओं और रणवीर की सिंधी रीति-रिवाजों पर आधारित दो अलग-अलग समारोह आयोजित किए गए. इस जोड़े ने 2013 में ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’ के सेट पर डेटिंग शुरू की थी. कई सालों तक डेटिंग करने के बाद, खबरों के मुताबिक, उन्होंने 2015 में गुपचुप तरीके से सगाई कर ली और तीन साल बाद शादी कर ली. सितंबर 2024 में, 8 सितंबर को उनकी पहली बच्ची दुआ का जन्म हुआ.