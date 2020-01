बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. दीपिको पादुको और विक्रांत मैसी की फिल्म छपाक इस महीने 10 जनवरी को रिलीज होने वाली हैं. सभी इस फिल्म का बेहद ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है साथ ही फिल्म के कई गानों के साथ टाइटल ट्रेक भी रिलीज हो चुका है, जो काफी पसंद किया गया है. अब तक आप सभी ये बात जान चुके हैं कि छपाक में दीपिका पादुकोण एसिड अटैक सर्वाइवर मालती की भूमिका निभाने वाली हैं. ये फिल्म एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित है. वहीं दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी फिल्म छपाक के प्रमोशन में काफी बिजी चल रही हैं.

इसी बीच वो थोड़ा समय निकाल कर दिल्ली के जेएनयू भी प्रदर्शन करने वाले छात्रों से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने जेएनयू छात्रसंघ की अध्‍यक्ष आइशी घोष और जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार से मिलीं, जिसके बाद अब वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही हैं. जी हां, सोशल मीडिया पर #BoycottChhapaak तेजी से ट्रेंड कर रहा है.

ट्रोलर्स का कहना है कि फिल्म की प्रमोशन के दीपिका को इस तरह का स्टेप बेहद घिनोना है. इतना ही नहीं जिन लोगों ने इस फिल्म की टिकट्स ऑनलाइन बुक करवाई थी, वो भी कैंसल कर उसकी फोटो #BoycottChhapaak लिख कर शेयर कर रहे हैं. साथ ही कह रहे हैं कि पद्मावत देख कर गलती की लेकिन छपाक देखकर वो गलती दोबारा नहीं करेंगे.

#BoycottChhapaak तेजी से कर रहा है ट्रेंड

दीपिका की छपाक के बायकॉट को लेकर अब तक कापी संख्या में ट्विट्स आ चुके हैं. साथ ही लोगों को जहां, जैसे भी मौका मिल रहा है दीपिका को ट्रोलर कर रहे हैं. पहली सोशल मीडिया यूजर लिखती है कि अनुराग कश्यप की अगली फिल्म होगी, आंसू जेएनयू के. जिसे ओवेसी और अनुराग कश्यप दोनों मिलकर डायरेक्ट करेंगे. इसके प्रोड्यूसर होंगे कांग्रेस और लेफ्ट. साथ ही इसका स्किनपले प्रशांत कनौजिया करेंगे और जो लोग इसमें काम करेंगे वो होंगे #TukdeTukdeGang. साथ ही कई लोग दीपिका के मुकाबले अक्षय कुमार को हीरो बता कर उनका सपोर्ट कर रहे हैं.

Movie: Aasoon JNU Ke

Directors : Owaisi & Kashyap

Producers : Congress & LEFT

Screenplay: Prashant Kanaujia

Co actors : #TukdeTukdeGang Box-office verdict : 0* 🤣😂#boycottchhapaak #BoycottChapaak #boycottdeepikapadukone — Upasana Singh (@upasanasherni) January 8, 2020

Why do anti India forces find followers in arch rival Pakistan? Deepika, another feather for your crown. Now barbaric Pak Army which kills our soldiers everyday is your fan. You have been recommended for Nishane Pak. Have you ever stood with the martyred family? #boycottchhapaak pic.twitter.com/OdOQBflddi — Rajiv Azad (@rajivazad) January 8, 2020

Thank you @deepikapadukone to save my 200 rupees, now "Chhapak" not only Tanhaji of Ajay Devgan has to be seen. Guys if you agree, pls RT #boycottchhapaak pic.twitter.com/RMohIGmxcK #boycottchhapaak — Anand Singh (@AnandSi83942351) January 8, 2020

@deepikapadukone is now supporting JNU tukde tukde gang so As per Indian citizenships act we have to boycott deepika movies and #BoycottChapaak

I pledge that I will never ever watch @deepikapadukone movies.

#boycottchhapaak #TukdeTukdeGang pic.twitter.com/McBNLoZOL6 — anurag rai (@anuragr39982571) January 8, 2020

सता रहा है ऑपनिंग का डर ?

जिस दिन दीपिका पादुकोण की फिल्म रिलीज होने वाली हैं. उसी दिन यानी 10 जनवरी को अजय देवगन और सैफ अली खान की फल्म ताना जी भी रिलीज होने जा रही है, साथ ही उससे एक दिन पहले यानी 9 जनवरी को रजनीकांत की फिल्म दरबार रिलीज हो रही है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि दीपिका को इन दोनों फिल्म की ओपनिंग के सामने अपनी फिल्म की ओपनिंग का डर सता रहा है. लोगों का कहना जिस तरह से दीपिका की फिल्म पद्मावत को लेकर देश में कलेश हुआ था और भारी संख्या में लोग उस फिल्म को देखने गए थे. इसी प्रकार दीपिका जानबूझ कर जेएनयू विवाद के साथ अपना नाम जोड़ कर अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रही है, जो ठीक नहीं है क्योंकि उनको अजय देवगन की फिल्म ताना जी और रजनीकांत की फिल्म दरबार से डर लग रहा है.

#boycottchhapaak #TukdeTukdeGang

Deepika can do anything for money , she can also sell hervown nation for money. So boycott Chappak and watch Tanhaji on friday, it's a humble request. pic.twitter.com/rVzUjAxFfl — Sagar Butola (@SagarButola5) January 8, 2020

1.Boycott chhapaak 2. Don't forget to rate 1 star on BMS and IMDB 3. Only watch #Tanhaji in theaters Let's once again show our power to these attention seeker chameleons. #BoycottChhapaak pic.twitter.com/uPDuBMkXll — OMKAR.B (@OMKAR_BORKHADE_) January 8, 2020

Sorry to say it but in southern India #Chhapaak doesn't stand a chance against Rajnikant sir starer Darbar and in north it doesn't stand a chance against #Tanhaji so she can't donate any money as she is not getting any money…#boycottchhapaak — Abhishek Chaturvedi (@abhi_king16) January 7, 2020

She knows that chhapaak is going to be flop as people are more interested in tanhaji and Darbar ..this is why to get some publicity for her movie ,she did this ..now people will start campaign of #boycottchhapaak and it will help her movie to get more Audience..#khelodimaagse — Monkster (@Monkster_347) January 7, 2020

खुद कहा था दिल्ली के हंगामे में प्रमोशन नहीं

इससे पहले खबर आई थी कि दीपिका ने दिल्ली में प्रमोशन करने से इसलिए मना चर दिया था कि क्योंकि यहां CAA और NRC को लेकर काफी प्रर्दशन हो रहा था. दीपिका ने कहा था कि दिल्ली के हालात को देखते हुए वहां फिल्म का प्रमोशन करना असंवेदनशील होगा. दीपिका और मेघना ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हमारा मानना है कि देश और शहर में भावनात्मक उथल-पुथल और अशांति के बीच दिल्ली में फिल्म का प्रमोशन करना असंवेदनशील होगा. हम शांति और सद्भाव के लिए प्रार्थना करते हैं. वहां न आ पाने के लिए हमें अफसोस है, लेकिन उम्मीद है कि आप समझ जाओगे और अब खुद जेएनयू के बवाल में अपनी उपस्थिति जता कर क्या साबित करना चाहती हैं दीपिका पादुकोण.

