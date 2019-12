View this post on Instagram

No no no no no no no i'm not fine🥵🥵🥵😭😭😭😭😭😭@deepikapadukone 😭😭❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹💕💕💕💕💕. @deepikapadukone for #chhapaakpromotions today in Mumbai 🥰💕💕💕the most beautiful woman on earth 🌹🌹mashallah 💕