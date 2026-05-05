Home > मनोरंजन > पति रणवीर नहीं, तो किसकी बांहों में खोईं दीपिका पादुकोण, रोमांटिक सीन हुआ वायरल, देखें तस्वीरें

पति रणवीर नहीं, तो किसकी बांहों में खोईं दीपिका पादुकोण, रोमांटिक सीन हुआ वायरल, देखें तस्वीरें

Deepika Padukone Romantic Scene: दीपिका पादुकोण और बॉलीवुड के नामी एक्टर इन दिनों अपनी एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं. सेट से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस उस अभिनेता की बाहों में दिख रही हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 5, 2026 3:20:17 PM IST

दीपिका पादुकोण का रोमांटिक सीन वायरल
दीपिका पादुकोण का रोमांटिक सीन वायरल


शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण इन दिनों सुर्खियों में आ गए हैं. वजह है उनकी आगामी फिल्म ‘किंग’. दोनों इस समय साउथ अफ्रीका में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. फिल्म के शूटिंग सेट से एक वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया हैं. इसमें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान रोमांटिक सीन करते नजर आ रहे हैं. दोनों एक-दूसरे की बाहों में समाए हुए दिख रहे हैं. देखें वीडियो. 

क्या है वायरल वीडियो?

इस वायरल वीडियो में दीपिका पादुकोण सफेद ड्रेस में नजर आ रही हैं, वहीं शाहरुख खान धारीदार शर्ट और काले ट्राउजर में दिख रहे हैं. दोनों समुद्र के किनारे सनसेट में फिल्म शूटिंग कर रहे हैं. दोनों रोमांटिक सीन करते दिख रहे हैं, जिसमें दीपिका, शाहरुख की बांहों में नजर आ रही हैं. यह सीन बता रहे हैं कि ये फिल्म के किसी गाने की शूटिंग हो सकती है. 

You Might Be Interested In

इससे पहले भी लीक हो चुके हैं सीन्स

यह पहली बार नहीं है जब शूट की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं. दोनों सितारे इस वक्त साउथ अफ्रीका में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. इससे पहले भी कुछ तस्वीरें लीक हो चुकी हैं. तस्वीरों में शाहरुख और दीपिका को हाथ में हाथ डाले चलते हुए देखा गया था. उन तस्वीरों में दीपिका ने फूलों वाला गाउन पहना था, जबकि शाहरुख प्रिंटेड शर्ट में नजर आए थे और उनके बाल सफेद-काले रंग के थे. वहीं अन्य वीडियो में शाहरुख खान सीढ़ियों पर खड़े होकर शूटिंग के बीच ब्रेक के दौरान दीपिका से हाथ मिलाते हुए नजर आए थे. इसमें दीपिका ने चमकीले नारंगी रंग का टॉप और बहुरंगी पैंट पहनी हुई थी और दोनों साथ-साथ चल रहे थे.

फिल्म ‘किंग’ के बारे में

फिल्म ‘किंग’ में शाहरुख खान एक किलर की भूमिका में हैं. फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान भी हैं. फिल्म में अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत, जैकी श्रॉफ, राघव जुयाल और अभय वर्मा भी अहम भूमिकाओं में हैं. इसका निर्माण रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स ने किया है और फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. 

Tags: Deepika PadukoneKingviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिट्टी नहीं, आटे का दीपक जलाइए, 11 दिन में दिखेगा...

May 4, 2026

ज्यादा आइसक्रीम खाने के नुकसान

May 4, 2026

तरबूज के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें

May 4, 2026

इमरान हाशमी की रोमांटिक फिल्में

May 4, 2026

कच्चा पपीता घर पर कैसे पकाएं?

May 4, 2026

गर्मी में देसी घी खाएं या नहीं?

May 4, 2026
पति रणवीर नहीं, तो किसकी बांहों में खोईं दीपिका पादुकोण, रोमांटिक सीन हुआ वायरल, देखें तस्वीरें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पति रणवीर नहीं, तो किसकी बांहों में खोईं दीपिका पादुकोण, रोमांटिक सीन हुआ वायरल, देखें तस्वीरें
पति रणवीर नहीं, तो किसकी बांहों में खोईं दीपिका पादुकोण, रोमांटिक सीन हुआ वायरल, देखें तस्वीरें
पति रणवीर नहीं, तो किसकी बांहों में खोईं दीपिका पादुकोण, रोमांटिक सीन हुआ वायरल, देखें तस्वीरें
पति रणवीर नहीं, तो किसकी बांहों में खोईं दीपिका पादुकोण, रोमांटिक सीन हुआ वायरल, देखें तस्वीरें