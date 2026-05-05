पति रणवीर नहीं, तो किसकी बांहों में खोईं दीपिका पादुकोण, रोमांटिक सीन हुआ वायरल, देखें तस्वीरें

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण इन दिनों सुर्खियों में आ गए हैं. वजह है उनकी आगामी फिल्म ‘किंग’. दोनों इस समय साउथ अफ्रीका में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. फिल्म के शूटिंग सेट से एक वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया हैं. इसमें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान रोमांटिक सीन करते नजर आ रहे हैं. दोनों एक-दूसरे की बाहों में समाए हुए दिख रहे हैं. देखें वीडियो.
क्या है वायरल वीडियो?
इस वायरल वीडियो में दीपिका पादुकोण सफेद ड्रेस में नजर आ रही हैं, वहीं शाहरुख खान धारीदार शर्ट और काले ट्राउजर में दिख रहे हैं. दोनों समुद्र के किनारे सनसेट में फिल्म शूटिंग कर रहे हैं. दोनों रोमांटिक सीन करते दिख रहे हैं, जिसमें दीपिका, शाहरुख की बांहों में नजर आ रही हैं. यह सीन बता रहे हैं कि ये फिल्म के किसी गाने की शूटिंग हो सकती है.
#King chartbuster song loading ⏳ pic.twitter.com/VpiatxdbBG
— Aman 🇵🇱 (@DonajCR7) May 4, 2026
इससे पहले भी लीक हो चुके हैं सीन्स
यह पहली बार नहीं है जब शूट की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं. दोनों सितारे इस वक्त साउथ अफ्रीका में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. इससे पहले भी कुछ तस्वीरें लीक हो चुकी हैं. तस्वीरों में शाहरुख और दीपिका को हाथ में हाथ डाले चलते हुए देखा गया था. उन तस्वीरों में दीपिका ने फूलों वाला गाउन पहना था, जबकि शाहरुख प्रिंटेड शर्ट में नजर आए थे और उनके बाल सफेद-काले रंग के थे. वहीं अन्य वीडियो में शाहरुख खान सीढ़ियों पर खड़े होकर शूटिंग के बीच ब्रेक के दौरान दीपिका से हाथ मिलाते हुए नजर आए थे. इसमें दीपिका ने चमकीले नारंगी रंग का टॉप और बहुरंगी पैंट पहनी हुई थी और दोनों साथ-साथ चल रहे थे.
फिल्म ‘किंग’ के बारे में
फिल्म ‘किंग’ में शाहरुख खान एक किलर की भूमिका में हैं. फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान भी हैं. फिल्म में अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत, जैकी श्रॉफ, राघव जुयाल और अभय वर्मा भी अहम भूमिकाओं में हैं. इसका निर्माण रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स ने किया है और फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं.