Ranveer-Deepika Second Child: बप्पा के आशीर्वाद से दुआ के बाद घर आई एक और नन्ही परी… कपल ने खास तरीके से साझा कि खुशी

Ranveer-Deepika Welcomes Second Child: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने शनिवार 19 सितंबर 2026 को अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया है. एक्ट्रेस अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर खबरों में थीं. अब, एक्ट्रेस और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने यह खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की है. उनके घर एक बार फिर खुशियों का माहौल है. इस बात की जानकारी कपल ने अपने जॉइंट इंस्टाग्राम पोस्ट से दी.

दीपिका ने नन्ही परी को दिया जन्म

दीपिका ने एक बेटी को जन्म दिया है. अपनी बेटी दुआ के जन्म के बाद, कपल ने एक बार फिर लक्ष्मी का स्वागत किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बधाईयों का तांता लग गया है.

इंस्टाग्राम पर इस खास तरीके से शेयर की खुशी

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने खुद अपने दूसरे बच्चे की खबर को कन्फर्म किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के फुटप्रिंट वाला एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट के साथ, कपल ने अपनी बेटी के आने की घोषणा की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बधाईयों का तांता लग गया.

दीपिका और रणवीर सिद्धिविनायक मंदिर गए

बस एक दिन पहले, दीपिका और रणवीर को सिद्धिविनायक मंदिर में देखा गया था. कपल भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने गए थे, और इस दौरान दोनों अपने लुक्स के लिए काफी चर्चा में रहे. रणवीर दीपिका के साथ काफी सावधान दिखे. अब, बप्पा से आशीर्वाद लेने के बाद, रणवीर सिंह और दीपिका ने अपनी बेटी का घर में स्वागत किया है.