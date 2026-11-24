‘कॉफी विद करण’ के सीजन 9 के आगामी एपिसोड में अक्षय कुमार और रवि किशन नजर आएंगे. शो के दौरान करण जौहर ने अक्षय कुमार के काम करने के अनुशासित तरीके की तारीफ की. साथ ही उन्होंने दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग का समर्थन करते हुए सवाल उठाया कि आखिर इस मुद्दे पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है.

दीपिका पादुकोण का किया समर्थन

अक्षय कुमार के डिसिप्लिन्ड वर्क शेड्यूल और फिल्म इंडस्ट्री में काम के घंटों को लेकर चल रही बहस के बीच तुलना करते हुए करण जौहर ने फिल्म इंडस्ट्री में काम के घंटों को लेकर चल रही बहस पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि महिला कलाकारों को भी पुरुष कलाकारों के बराबर सम्मान और सुविधाएं मिलनी चाहिए. उन्होंने दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें गलत क्या है? दीपिका एक मेहनती कलाकार हैं और उन्हें अपनी निजी जिंदगी और काम के बीच संतुलन बनाने का पूरा अधिकार है. करण के मुताबिक, कई बार इंडस्ट्री में महिलाओं और पुरुषों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है, जो सही नहीं है.

करण जौहर ने कहा कि महिला सुपरस्टार्स को भी पुरुष कलाकारों की तरह काम के घंटे तय करने की आजादी मिलनी चाहिए. उन्होंने बताया कि प्रोड्यूसर्स दीपिका और अक्षय जैसे कलाकारों के साथ उनके काम और उपलब्धियों की कद्र करने की वजह से काम करना पसंद करते हैं.

अक्षय कुमार ने करण जौहर की बातों पर जताई सहमति

अक्षय कुमार ने करण जौहर की बात से सहमति जताते हुए कलाकारों के लिए 8 घंटे की शिफ्ट का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि तय समय पर शूटिंग करने से सेट पर सभी को फायदा होता है और इससे फिल्म की गुणवत्ता पर भी कोई असर नहीं पड़ता.

दोनों ने हॉलीवुड फिल्मों का उदाहरण देते हुए बताया कि टॉम क्रूज की एक्शन फिल्मों से लेकर क्रिस्टोफर नोलन की बड़ी फिल्मों तक, वहां शूटिंग का शेड्यूल पहले से तय होता है और उसी के अनुसार काम किया जाता है.

कब स्ट्रीम होगा ये एपिसोड?

कॉफी विद करण सीजन 9 का पूरा एपिसोड इस बुधवार शाम 7 बजे JioHotstar पर स्ट्रीम होगा.

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