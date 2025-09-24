‘Kalki 2’ के मेकर्स ने तोड़ा दीपिका का घमंड, 20 दिन शूटिंग के बाद भी छीन ली फिल्म

Deepika Drops kalki 2: बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को हाल ही में ‘कल्कि 2898 एडी’ (Kalki 2898 AD) के सीक्वल से बाहर कर दिया गया. इसकी घोषणा फिल्म के मेकर्स ने एक्स हैंडल पर की थी. जिससे फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है. निर्माता वायजयंती मूवीज ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि दीपिका के साथ काम करने में उनकी उम्मीदों के अनुरूप साझेदारी नहीं बन पाई. और, इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी प्रतिबद्धता की जरूरत थी. इसलिए, उन्होंने आपसी सहमति से दीपिका को फिल्म से बाहर करने का फैसला लिया.

सूत्रों के अनुसार, दीपिका ने फिल्म के लिए अपनी फीस में 25% की हाईक की मांग की थी, जो निर्माता पक्ष के लिए अस्वीकार्य थी. इसके अलावा, उन्होंने अपने 25 लोगों की टीम और 5 स्टार होटल में रहने और अन्य सुविधाओं की भी मांग की थी. इन मांगों के कारण निर्माता पक्ष ने उन्हें फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया. खास बात ये है कि दीपिका ने फिल्म के लिए 20 दिन की शूटिंग पूरी कर ली थी. जिसके बाद उनके नखरे शुरू हो गए. इस वजह से अब सोशल मीडिया पर भी उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई जा रही है.

This is to officially announce that @deepikapadukone will not be a part of the upcoming sequel of #Kalki2898AD. After careful consideration, We have decided to part ways. Despite the long journey of making the first film, we were unable to find a partnership. And a film like… — Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) September 18, 2025

यह पहला मौका नहीं, जब दीपिका को किसी बड़े प्रोजेक्ट से दरकिनार किया गया. इससे पहले, संदीप रेड्डी वांगा की ‘स्पिरिट’ में भी अपनी इन्हीं मांगों की वजह से उन्हें फिल्म गंवानी पड़ी थी. बताया जाता है कि वहां भी उनके द्वारा निर्धारित काम के घंटे और फीस को लेकर विवाद हुआ था.

दीपिका का अनप्रोफेशनल बिहेवियर

हालांकि, दीपिका के इस कदम के बाद फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के निर्माता उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं. वहीं, जब दीपिका को लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया तो उन्होंने इसका करारा जवाब देते हुए एक पोस्ट शेयर किया. जिसमें, उन्होंने शाहरुख खान के साथ किंग प्रोजेक्ट में काम करने को लेकर अनाउंस किया. फैंस तो इस खबर से काफी एक्साइटेड हैं. लेकिन, ट्रोलर्स को तो उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर ने ट्रोल करने का मौका दे दिया है.

दीपिका की अगले कदम का फैंस को इंतजार

हालांकि, पहले पार्ट में दीपिका का एक्टिंग से लोग काफी इंप्रेस हुए थे. और, इसी के साथ अगले पार्ट का भी इंतजार कर रहे थे. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वो अपने अगले प्रोजेक्ट के साथ लोगों को उन्हें घमंडी कहने का मौका देना जारी रखती हैं या फिर अपने काम और अभिनय से लोगों की बोलती बंद करती हैं. किंग में एक बार फिर से शाहरुख के साथ उन्हें ऑनस्क्रीन देखना लोगों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं.