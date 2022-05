नई दिल्ली, इन दिनों चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल की धूम बॉलीवुड समेत पूरे इंटरनेट पर बनी हुई है. जहां दीपिका पादुकोण एक बार फिर अपने घूमर स्टाइल में नज़र आई हैं. उनका एक वीडियो कांस समारोह से सामने आया है जिसमें वह कई अभिनेत्रियों संग घूमर करती दिखाई दे रही हैं.

#WATCH | Folk singer Mame Khan sings during the inauguration of India Pavilion at the 75th #CannesFilmFestival. Actors Deepika Padukone, Urvashi Rautela, Tamannaah Bhatia and Pooja Hegde dance as he sings. pic.twitter.com/gYSzIrkftn — ANI (@ANI) May 18, 2022

दीपिका ने किया घूमर

75वें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 अब शुरू हो चुका है. जहां इस बार भारत से दीपिका पादुकोण जूरी जज बनकर शामिल होने जा रही हैं. इस समारोह में भारत के लिए कई बातें खास हैं. जहां इसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने मिलकर किया.मालूम हो इस साल कांस में भारत को ‘कंट्री ऑफ ऑनर’ का सम्मान दिया गया है. इस उपलक्ष पर हिंदी सिनेमा के कई बड़े स्टार्स शामिल हुए. इसी बीच एक वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है. जिसमें दीपिका पादुकोण अपने घूमर वाले अंदाज़ में दिखाई दे रही हैं.

We'll do whatever we can to make India the content hub of the world & to make India destination of the world for filmmaking, film production&post-production.I extend an open invitation to all to be part of IFFI Goa 2022:I&B Min Anurag Thakur at India Pavilion, #CannesFilmFestival pic.twitter.com/ihs2ncUgHV — ANI (@ANI) May 18, 2022

वायरल हुआ कांस से घूमर वीडियो

दरअसल इवेंट के दौरान राजस्थान के फोक सिंगर मामे खान ने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है. जिस बीच दीपिका भी नाचने से खुद को रोक नहीं पाइन. अभिनेत्रियों के डांस का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें दीपिका पादुकोण, तमन्ना भाटिया, पूजा हेगड़े और उर्वशी रौतेला घूमर करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो को काफी पसंद भी किया जा रहा है. बता दें, इवेंट में आज, यानी 18 मई के दिन इंडियन पवेलियन का उद्घाटन हुआ. उद्घाटन के बीच आर माधवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एआर रहमान, तमन्ना भाटिया, पूजा हेगड़े समेत कई कलाकार मौजूद रहे.

#WATCH "India is at the cusp of greatness, this is just the beginning…there will come a day I truly believe where India won't have to be at Cannes, but Cannes will be in India," says Deepika Padukone at the inauguration of India Pavilion at the 75th Cannes Film Festival pic.twitter.com/66z9RLw2L0 — ANI (@ANI) May 18, 2022

केंद्रीय मंत्री से की यह शिफारिश

कांस फिल्म फेस्टिवल के तीसरे लुक में अब अभिनेत्री ने ब्लैक आउटफिट में हुस्न का जलवा बिखेरा है. कान्स फेस्टविल में इंडियन पेविलियन के उद्घाटन के दौरान उन्होंने अपना यह लुक कैरी किया है. पेविलियन के उद्घाटन के समय दीपिका ने इंडियन सिनेमा से जुड़े सवालों को लेकर बातचीत भी की है. जहां उनकी यह बातचीत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हुई. इस दौरान अभिनेत्री ने केंद्रीय मंत्री के सामने एक प्रस्ताव भी रखा जहां उन्होंने अपने इच्छा जताई कि इस साल कांस भारत में होना चाहिए.

