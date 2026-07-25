‘घुंघराले बालों वाली सीता का जिक्र नहीं है..’, ‘रामायण’ में साई पल्लवी के सीता बनने पर खुश नहीं दीपिका चिखलिया? कह दी ये बात

रामानंद सागर की बहुचर्चित रामायाण में दीपिका चिखलिया ने सीता की भूमिका अदा की थी. आज भी लोगों के जहन में वो किरदार बसा हुआ है. अब नितेश तिवारी की आगामी फिल्म ‘रामायण’ में सीता के रोल में साईं पल्लवी नजर आएंगी. इस रोल को लेकर लोग तुलना कर रहे हैं कि क्या साई पल्लवी खरी उतर पाएंगी? हाल ही में दीपिका चिखलिया ने साई पल्लवी के सीता के रोल में आने पर अपनी राय दी है. और उन्होंने सवाल उठाए हैं.

साई पल्लवी की एक्टिंग की तारीफ की

दीपिका चिखलिया ने हाल ही में वैरायटी इंडिया से बात करते हुए कहा कि वह साई पल्लवी के काम को जानती हैं और उन्हें उनके टैलेंट पर कोई शक नहीं है. उन्होंने कहा, ‘मैंने उनका काम देखा है. वह एक जबरदस्त एक्टर हैं. लेकिन मुझे नहीं पता कि वह सीता की तरह कैसे दिखेंगी. एक बार जब हम उन्हें देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा. फिलहाल, मुझे कोई आइडिया नहीं है.’

कैसे हुई थी दीपिका चिखलिया की कास्टिंग?

दीपिका चिखलिया ने रामानंद सागर की रामायण में खुद को सीता के तौर पर कास्टिंग को याद किया. उन्होंने कहा, ‘तुलसीदास की रामायण में सीता का वर्णन बादाम जैसी आंखों, एक निश्चित ऊंचाई, बालों और त्वचा वाली महिला के रूप में किया गया था. रामानंद सागर यही ढूंढ रहे थे, और उन्होंने इसे मुझमें देखा.’ उन्होंने कहा कि नई फिल्म से जुड़े सभी एक्टर काबिल कलाकार हैं और उनका मानना ​​है कि अगर वे मेकर्स के सोचे हुए किरदारों के हिसाब से ढलते हैं तो कास्टिंग काम करेगी.

क्या साई पल्लवी पर दीपिका ने साधा निशाना?

अभिनेत्री ने आगे बात करते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि हमारी रामायण, रामायण फ़िल्म पर बहुत भारी पड़ेगी. हमारी रामायण को नई पीढ़ी ने भी देखा था जब यह महामारी के दौरान दूरदर्शन पर प्रसारित हुई थी। इसलिए, इसे मिटाना बहुत मुश्किल है. रामायण में घुंघराले बालों वाली सीताजी का ज़िक्र नहीं है.’

कब रिलीज होगी फिल्म?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ का पहला भाग इसी साल दिवाली के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे और यश मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.

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