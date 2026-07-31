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रणबीर कपूर के ‘राम’ किरदार पर उठे सवाल, दीपिका चिखलिया बचाव में उतरीं, बोलीं- जो एनिमल कर सकता है, वही राम भी बन सकता है

Ramayana: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. उनके रोल के लेकर नेटिजंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. अब दीपिका चिखलिया ने अभिनेता का बचाव किया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 31, 2026 5:04:51 PM IST

रणबीर कपूर के राम के किरदार को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर दीपिका चिखलिया ने अभिनेता का बचाव किया
रणबीर कपूर के राम के किरदार को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर दीपिका चिखलिया ने अभिनेता का बचाव किया


नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ को लेकर लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं. फिल्म में रणबीर कपूर के राम के रूप में कास्टिंग को लेकर बुराई हो रही है. हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर में रणबीर कपूर को राम के रूप में देखकर नेटिजंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. अब एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने अभिनेता का बचाव करते हुए कहा कि जो एनिमल कर सकता है, वह राम भी बन सकता है. 

दीपिका चिखलिया ने क्या कहा?

दीपिका चिखलिया ने हिंदी रश से बात की. इस दौरान उनसे नितेश तिवारी की आगामी फिल्म ‘रामायण’ को लेकर उनकी राय पूछी गई , जिसमें रणबीर को राम के रोल को लेकर भी सवाल किया गया. इस पर एक्ट्रेस ने कहा, ‘वह एक एक्टर है. ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से आए हैं.’ उन्होंने खुद और टीवी शो में राम का रोल करने वाले को-स्टार अरुण गोविल का ज़िक्र करते हुए कहा, ‘एक एक्टर के लिए अलग-अलग तरह के किरदार निभा पाना बहुत अच्छी बात है. जो बर्फी कर सकता है, वह एनिमल भी कर सकता है. जो एनिमल कर सकता है, वह राम का रोल भी कर सकता है. सोचिए उसकी किस्मत अच्छी है कि उसे इस तरह के रोल मिले. वह बहुत लकी है, और यह बहुत अच्छा है कि वह यह कर रहा है.’

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रणबीर कपूर ने राम के रूप में अपनी कास्टिंग पर क्या बोला था?

रणबीर कपूर ने भी पिछले हफ़्ते सैन डिएगो कॉमिक-कॉन के मौके पर रिव्यू नेशन YouTube चैनल पर इस बारे में बात की. उन्होंने कहा, ‘मेरे दिमाग में पहला सवाल आया, क्या मैं इसके लायक हूं? क्या मैं सही इंसान हूं, और मुझे भगवान राम का रोल न करके उन्हें रिप्रेजेंट करने की ज़िम्मेदारी क्यों दी जा रही है? लेकिन बहुत जल्द आप इसकी वैल्यू, जिम्मेदारी और फिल्म बनाने वालों के उस कहानी को दिखाने के नेक इरादे को समझ जाते हैं, जो 4,000 सालों से रेलिवेंट है. यह हमारे सबकॉन्शियस में गहराई से बैठा हुआ है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि भगवान राम का रोल करने के लिए कोई सही एक्टर है.’

कब रिलीज होगी फिल्म?

‘रामायण’ में साई पल्लवी , यश, सनी देओल, रकुल प्रीत सिंह, रवि दुबे और दूसरे कलाकार भी हैं. यह दिवाली 2026 में थिएटर में रिलीज़ होगी, जबकि पार्ट 2 दिवाली 2027 में स्क्रीन पर आएगी.

यह खबर भी पढ़ें: गुरुपूर्णिमा के दिन करिश्मा तन्ना के घर गूंजी किलकारी, एक्ट्रेस ने बेटे को दिया जन्म; सेलेब्स ने दी बधाई

Tags: deepika chikhliaRamayanaRanbir Kapoor
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