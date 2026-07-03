Home > मनोरंजन > डॉक्टर ने कह दिया था- अब कभी नहीं गा पाओगी, 20 साल बाद चमकी ऐसी किस्मत! हर जुबां पर छाया दीपाली सहाय का गाना

डॉक्टर ने कह दिया था- अब कभी नहीं गा पाओगी, 20 साल बाद चमकी ऐसी किस्मत! हर जुबां पर छाया दीपाली सहाय का गाना

Deepali Sahay: इन दिनों सिंगर दीपाली सहाय फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के एक गाने से छाई हुई हैं. गायिका के इस गाने को हर कोई काफी पसंद कर रहा है. लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि वह कभी नहीं गा पाएंगी. जानिए पूरी बात.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 3, 2026 4:21:38 PM IST

दीपाली सहाय
दीपाली सहाय


19 साल पहले जिस सिंगर को ‘इंडियन आइडल सीजन 3’ से बाहर निकाल दिया गया था. आज उसी गायिका का नाम हर किसी के जुबां पर है. हम बात कर रहे हैं दीपाली सहाय, जिन्होंने इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ के चर्चित गाने ‘तेरे पास मैं’ में आवाज दी है. एक समय ऐसा था, जब उन्हें डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह दोबारा कभी  नहीं पाएंगी. और आज वह पूरे मनोरंजन जगत में छाई हुई हैं. 

सिंगर ने क्या कहा?

रेडीफ से बात करते हुए गायिका दीपाली सहाय ने कहा, ‘गाना रिलीज हुए करीब 20 दिन हो गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 20 साल बीत गए हों. यह अविश्वसनीय और अवास्तविक सा है. मैं इसे समझ नहीं पा रही हूं. मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी अनुभव नहीं किया. फिल्म और संगीत को दर्शकों के बीच अपनी छाप छोड़ने में थोड़ा समय लगा. शुरुआत धीरे-धीरे हुई और फिर अचानक से दर्शकों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी.’

एआर रहमान ने पहले ही कर दी घोषणा

आगे बातचती करते हुए गायिका ने बताया, ‘गाना रिलीज होते ही मैं पहले से ही उस माहौल में थी, क्योंकि एआर रहमान सर ने इंडियन आइडल शो में भविष्यवाणी की थी कि यह गाना बहुत अच्छा चलेगा. उन्होंने कहा था कि यह गाना हमेशा याद रहेगा. लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इसे इतनी प्रतिक्रिया मिलेगी. शायद मैं बहुत भोली थी और इस मामले में नई थी, लेकिन इस गाने और इस फिल्म के साथ जो कुछ भी हो रहा है – मुझे नहीं लगता कि यह सामान्य है.’

जब डॉक्टरों ने कहा- कभी नहीं गा पाओगी

सिंगर से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि उनकी आवाज चली गई  थी. फिर वह कैसे उबरीं? इस पर जवाब देते हुए गायिका ने कहा, ‘मैं सिर्फ 18 साल की थी जब एक बहुत वरिष्ठ डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम गा नहीं पाओगी. मैंने इंडियन आइडल के 2008-09 वाले सीजन को होस्ट किया था. उस वक्त मैं बहुत युवा थी. छह महीने तक मैंने इंडियन आइडल के ऑडिशन के साथ काम किया. मेरा गला पूरी तरह से फट गया था, मेरे वोकल कॉर्ड से खून बहने लगा था. मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था. मेरी आवाज पूरी तरह से चली गई थी. डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी और कहा कि गाना बंद करो, और मुझे सचमुच विश्वास था कि अगर मैं गाती रही तो मेरी बोलने की आवाज चली जाएगी.’

बाद में सिंगर ने समझा पूरा मामला

दीपाली सहाय ने आगे बताया, ‘मैंने गाना पूरी तरह से छोड़ दिया था. अगर कभी कोई स्टेज शो किया भी, तो सिर्फ चुनिंदा कार्यक्रमों में ही हिस्सा लिया. एक साल बाद भी मैं यह समझ नहीं पाई कि मेरी आवाज धीरे-धीरे ठीक होने लगी थी. शायद यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी. मुझे कोई यह बताने वाला नहीं था कि मेरी आवाज पहले जैसी हो रही है, इसलिए मैंने गायकी छोड़कर अभिनय की दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया.’
 
गायिका ने आगे कहा, ‘अभिनय शुरू करने के बाद मैं अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई कि गायन के बारे में सोचने का भी समय नहीं मिला. मुझे यह एहसास होने में पूरे छह साल लग गए कि मेरी आवाज पूरी तरह ठीक हो चुकी है. मैं सामान्य रूप से गा रही थी, लेकिन कभी यह महसूस ही नहीं किया कि मेरी आवाज पहले जैसी लौट आई है. दुर्भाग्य से, मुझे इसका एहसास तब हुआ, जब मैं 24-25 साल की हो चुकी थी. तब तक मैं गायकी से काफी दूर जा चुकी थी.’

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Tags: Deepali sahay
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