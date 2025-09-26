इस एक्ट्रेस के साथ शाहरुख़ खान ने दिया था पहला बोल्ड सीन, सेट पर हुआ था कुछ ऐसा
शाहरुख़ के करियर की एकमात्र फिल्म है जिसमें उन्होंने लवमेकिंग सीन दिया था. इस फिल्म का नाम माया मेमसाब है जिसमें दीपा साही उनकी हीरोइन थीं.

By: Kavita Rajput | Last Updated: September 26, 2025 10:01:35 AM IST

Shah Rukh Khan Lovemaking scene: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख़ खान (Shah Rukh Khan) को हाल ही में फिल्म जवान के लिए नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया है. इंडस्ट्री में 30 साल से ज्यादा का वक्त गुजार चुके शाहरुख़ ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक अचीवमेंट्स हासिल किए हैं हालाँकि इसके लिए उन्होंने तगड़ी मेहनत भी की है. अपने करियर के शुरुआती दौर में शाहरुख़ ने टीवी शो से लेकर हर तरह की छोटी-मोटी फिल्में की हैं. अपने फ़िल्मी करियर में शाहरुख़ ने हमेशा साफ-सुथरी और फॅमिली एंटरटेनिंग फिल्मों में काम करने को तवज्जो दी है लेकिन एक फिल्म ऐसी भी है जिसमें शाहरुख़ ने इंटीमेट सीन देकर खलबली मचा दी थी.

दीपा ने बताया कैसे शूट हुआ था सीन?

जी हां, ये शाहरुख़ के करियर की एकमात्र फिल्म है जिसमें उन्होंने हीरोइन के साथ लवमेकिंग सीन दिया था. इस फिल्म का नाम माया मेमसाब (Maya Memsaabहै जिसमें दीपा साही (Deepa Sahiशाहरुख़ के अपोजिट बतौर हीरोइन कास्ट की गई थीं. एक इंटरव्यू में दीपा ने बताया था कि उन्होंने और शाहरुख़ ने वो लवमेकिंग सीन कैसे शूट किया था. दीपा ने बताया, शुरुआत में तो मैं खूब हंसी लेकिन फिर जो करना था वही करना था. मैं इस बात से परेशान थी कि रिलीज के वक्त कुछ लोगों ने उन्हें (शाहरुख़) को गलत समझा लेकिन बाद में मुझे राहत मिली कि 99.99 % लोगों को उनका इरादा समझ मेंगया. सेंसर को भी हमारे सीन्स में कुछ गड़बड़ नहीं लगी थी इसलिए इसे बिना कट्स के पास कर दिया था.

दीपा ने की शाहरुख़ की तारीफ 

दीपा अब फिल्मों में एक्टिव नहीं हैं लेकिन उन्होंने शाहरुख़ की खूब तारीफ की और कहा, वो बहुत ही एनर्जेटिक और डेडीकेटेड एक्टर हैं और उनका सिनेमेटिक सेंस कमाल का है, उनसे ये बात सीखने लायक है. वो बहुत ही जेंटलमैन और केयरिंग किस्म के इंसान हैं और सेट पर सबके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं. उनकी एनर्जी कमाल की है. साथ ही दिल से बिलकुल बच्चे हैं.वो सेट हमेशा कभी ये गेम खेलते थे तो कभी वो गेम खेलते थे. वो कंप्यूटर के भी दीवाने हैं, उन्हें तब भी कंप्यूटर पर गेम खेलना बेहद पसंद था.

